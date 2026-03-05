Sénégal: Plaidoyer pour le relèvement de l'hôpital de Richard-Toll au niveau 3

Le Directeur de l'hôpital de Richard-Toll (nord), Cheikh Niass, a plaidé pour le relèvement de l'établissement sanitaire au niveau 3 de la pyramide sanitaire nationale, ce qui permettrait de diversifier l'offre de services et d'améliorer durablement la qualité des soins.

"Le passage à un niveau 3 favoriserait l'intégration de spécialités telles que la médecine, l'anesthésie et la réanimation, offrant ainsi une prise en charge plus complète des patients sur place et réduisant considérablement les évacuations sanitaires vers d'autres structures hospitalières", a-t-il dit.

Il s'exprimait, mardi, lors d'une cérémonie de remise de fauteuils roulants électriques à des personnes à mobilité réduite, organisée par la fondation Marie Louise Mimran (MLM). La cérémonie était présidée par l'adjoint au préfet, Landing Diatta.

Le Directeur a fait savoir que Richard-Toll dispose d'une population de plus de 80 000 habitants et que la structure hospitalière présente encore beaucoup d'insuffisances.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour M. Niass, le niveau 3 permettra aussi d'avoir un plateau technique beaucoup plus relevé.

Il a salué le professionnalisme et l'engagement des médecins qui, matin et soir, font tout leur possible pour garantir des soins de qualité malgré les manquements notés au sein de cette structure sanitaire publique.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les équipements et les moyens logistiques, notamment à travers la réparation de l'ambulance du district sanitaire, afin d'améliorer le transport et la référence des malades.

Abondant dans le même sens, le représentant du maire de Richard-Toll, Pr Mamadou Cissé, a invité les partenaires sociaux comme la Fondation Marie Louise Mimran et la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) à accompagner la commune pour faire de ce projet une réalité.

Pour les autorités locales, le relèvement de l'hôpital constitue une étape stratégique pour répondre aux besoins croissants des populations et garantir un accès équitable à des soins spécialisés dans la zone.