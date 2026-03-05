Sénégal: Mbour - Une journée de prière et de solidarité avec les 'daaras'

L'Alliance nationale pour la sensibilisation, l'apprentissage et le replacement des enfants (ANSAR) a initié, mardi à Mbour (ouest), une journée de prière et de solidarité avec les "daaras" (écoles coraniques), les maîtres coraniques et les riverains, a constaté l'APS.

"C'est une journée de prière et d'appel pour une cohésion nationale et pour la stabilité, surtout la paix au Sénégal et dans le monde entier", a expliqué Cheikh Tidiane Samb, coordinateur d'ANSAR.

Selon lui, cette journée a été organisée "pour partager le Ndogou [repas de rupture du jeûne], avec les talibés [pensionnaires des écoles coraniques], leurs maîtres, les riverains et les populations, en plus de la remise de kits alimentaires".

"Nous demandons aussi aux autorités d'organiser des journées de prière nationales, afin de mobiliser toutes les forces vives de la nation", a invité M. Samb.

Le préfet du département de Mbour, Amadou Diop, a magnifié "l'organisation de ces moments de solidarité et d'introspection" et formulé des prières pour un Sénégal de paix et pour l'unité.