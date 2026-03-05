Sénégal: Plus de 7 tonnes de produits impropres à la consommation incinérées à Kolda

4 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — Quelque 7 tonnes de produits impropres à la consommation d'une valeur estimée à plus de 6 millions de francs CFA ont été incinérés ce mercredi, à Kolda (sud), sous la supervision du préfet du département, Mbassa Sène, a constaté l'APS.

"Nous venons de procéder à l'incinération de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques, soit au total 7 tonnes saisies par les agents du service d'hygiène, pour un coût global estimé à plus de 6 millions", a-t-il expliqué en marge de la cérémonie d'incinération.

Les produits saisis sont composés entre autres de 89 boites de médicaments, de riz, et de lait.

L'autorité administrative a appelé les populations à veiller à la qualité des produits et les commerçants à isoler les produits périmés et non autorisés à la vente. Ces produits constituent un risque pour la santé des populations en générale, selon le préfet de Kolda.

En cette période de ramadan et de carême marquée par une forte consommation, les agents du service d'hygiène multiplient les opérations de contrôles dans les marchés et boutiques. Elles visent à sécuriser les consommateurs contre de véreux commerçants qui n'hésitent pas à mettre sur le marché des produits impropres à la consommation.

