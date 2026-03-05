Sénégal: Hassan Asgari, ambassadeur d'Iran, à propos du conflit au Moyen-Orient - «Le Sénégal peut jouer un rôle de médiateur dans cette crise»

L'ambassadeur d'Iran au Sénégal, Hassan Asgari, à l'occasion d'un point de presse qu'il a tenu, hier, mardi 3 mars, a salué la position de Dakar depuis le déclenchement de l'offensive de la coalition israélo-américaine le 28 février dernier. Dans ce sens, il estime que le Sénégal peut jouer un rôle central de médiateur dans ce conflit.

Le Sénégal dispose d'un grand leadership diplomatique en Afrique et sur le plan international pour jouer un rôle majeur dans la crise opposant l'Iran aux États-Unis et Israël. Tel est en substance le message de Hassan Asgari, ambassadeur d'Iran au Sénégal, lors d'un point de presse qu'il a tenu hier, mardi 3 mars. L'attaque, menée par les États-Unis et Israël contre la République islamique depuis le samedi 28 février 2026, a plongé dans le chaos tout le Moyen-Orient. Une escalade de violence qui, selon le diplomate, a causé la mort de 770 civils iraniens et la destruction de nombreuses infrastructures civiles (hôpitaux, écoles, bâtiments publics, entre autres) de la part de la coalition israélo-américaine.

Selon M. Asgari, «le Sénégal joue un rôle crucial dans la diplomatie en Afrique et même mondiale». Le diplomate poursuit : «Il joue aussi un rôle clé dans les différentes crises régionales et internationales. De ce fait, nous pensons que le Sénégal peut jouer un rôle de médiateur dans cette crise au Moyen-Orient». Il a, par ailleurs, salué l'engagement de l'État sénégalais pour la défense du droit international et des principes liés au multilatéralisme et la souveraineté des peuples. «Je tiens à remercier le président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement sénégalais qui ont pris des positions fermes pour condamner cette agression contre notre pays. Nous saluons aussi le message de condoléances du président Bassirou Diomaye Faye à l'occasion du martyre du guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei, et la condamnation de cet acte d'agression», a-t-il soutenu.

Nécessité de promouvoir le droit international

Pour l'ambassadeur iranien, «cet acte manifeste d'agression armée» témoigne de la barbarie de la coalition israélo-américaine qui, au mépris des lois internationales, viole le paragraphe 4 de l'article 2 de la charte de l'Onu. «La riposte à cette agression est un droit légal et légitime de l'Iran conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Néanmoins, nous constatons l'inefficacité de l'organisation internationale à résoudre les différentes crises dans le monde, notamment à Gaza. Même si le secrétaire général des Nations unies a condamné cette agression, aujourd'hui, l'Onu peine à freiner les agissements violents de l'entité sioniste dans toute la région», a-t-il déclaré.

Hassan Asgari a ajouté que si la situation persiste, ils vont voir les pays libres tourner le dos à l'entité onusienne et bâtir une nouvelle organisation multilatérale basée sur le respect de la paix et de stabilité mondiale. Concernant les perspectives de paix, il se veut plus prudent. «Cette guerre nous a été imposée en violation de tous les principes du droit international. Nous avons répondu favorablement aux différents processus de négociations avant ce conflit à Genève et Oman. Désormais, nous sommes dans la dynamique de défendre notre pays contre une agression illégale», a conclu M. Asgari.