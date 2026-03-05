Sénégal: Près de 30 kg de haschich interceptés à l'Aéroport international Blaise Diagne

4 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

Dans une note parvenue à notre rédaction, on apprend que la Brigade du Tourisme des Douanes rattachée à la Subdivision des Douanes de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), Direction régionale Ouest, vient d'effectuer une nouvelle saisie de haschich (résine de cannabis). La saisie qui a eu lieu le jeudi 26 février 2026 vers 19 heures, a permis de mettre la main sur près de 29 kg de haschich soigneusement dissimulés dans deux valises.

La drogue, répartie en 289 plaquettes pour un poids total de 28,97 kg et estimée à 190 millions de francs CFA, appartenait à une dame de nationalité étrangère en provenance d'un pays du Maghreb. Les agents ont repéré des indices suspects au scanner avant de confirmer, après tests du laboratoire de la Police scientifique, qu'il s'agissait bien de résine de cannabis.

