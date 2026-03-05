Sénégal: Ligue 1 - Le retour prodigieux d'Ahmadou Bamba Dieng au sommet

Auteur de 8 buts en 9 matchs depuis janvier 2026, Bamba Dieng est actuellement le sixième meilleur buteur des cinq grands championnats en 2026, devant Viktor Gyökeres, Vinícius Júnior ou encore Mason Greenwood. Des statistiques qui témoignent de la forme olympique dans laquelle il se trouve depuis quelque temps, après une période sombre traversée depuis son départ de l'Olympique de Marseille. Ahmadou Bamba Dieng est de retour parmi les grands après un exil obligé au cours duquel il avait totalement disparu des radars.

Après les débuts retentissants de Bamba Dieng avec l'Olympique de Marseille, où il a imposé son nom sur toutes les lèvres des passionnés de football, l'attaquant sénégalais était loin d'imaginer qu'une très longue traversée du désert l'attendait. Cela lui a semblé une éternité. Entre baisse de forme, blessures à répétition, perte de confiance, prise de poids, mise à l'écart à l'Olympique de Marseille comme, pendant un certain temps, au FC Lorient, critiques, entre autres... Bamba en a vu de toutes les couleurs. Lui qui était vu, à ses débuts au Vélodrome, comme le nouveau Mamadou Niang, était perçu par certains supporters, vers la fin, comme le nouveau Kostas Mitroglou.

La direction voyait toutefois en Bamba une bonne opportunité pour remplir ses caisses. À l'été 2022, avec l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM, qui n'a jamais voulu de Bamba, les choses se sont compliquées. Comme en témoigne le journaliste de la chaîne L'Équipe en août 2022 : « Le cas Bamba Dieng a été le fil rouge de l'été. Tudor n'était pas fan, la direction voulait forcer l'attaquant à partir et la gestion humaine de ce dossier a été catastrophique. » Bamba s'entraînait comme un fou tous les jours mais n'a jamais été convoqué lors des matchs au début de la saison 2022-2023. Un départ était plus que jamais plausible, voire inévitable. Malgré sa situation, l'attaquant sénégalais avait la cote. En France, en Angleterre comme en Belgique, nombreux sont les clubs qui ont essayé de sauter sur l'occasion pour le signer.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Leeds United est parvenu en premier à trouver un accord avec Marseille pour une somme d'environ 10 millions d'euros. Tout était presque fait au premier jour du mois de septembre 2022, dernier jour du mercato d'été. Mais contre toute attente, l'OGC Nice est parvenu à détourner l'accord en convainquant Bamba de signer en sa faveur. Les dirigeants niçois étaient prêts à s'aligner sur les exigences de Marseille quant au prix du transfert. Tout était à nouveau presque bouclé mais, au dernier moment, le transfert a capoté. Une blessure a été constatée lors de la visite médicale. Nice a annulé le transfert et il était déjà trop tard pour signer dans un autre club. Bamba a donc été contraint d'attendre janvier pour quitter le club à la quête de temps de jeu.

Exil forcé de Bamba à l'hiver 2023

En janvier 2023, il signe à Lorient pour 7 millions d'euros. Mais les prestations ne sont pas au niveau des attentes placées en lui. Il ne marque que 3 buts en 16 matchs avec les Merlus. Et comme si ce n'était pas déjà compliqué, les blessures ne le lâchent plus. Il peine à enchaîner les matchs et son statut au sein du club change vite. Des joueurs tels que Junior Kroupi, qui évolue aujourd'hui à l'AFC Bournemouth, ou encore Ibrahima Koné, qui joue à l'UD Almería, sont mis en avant. Ensuite vient la relégation du club en Ligue 2. Bamba parvient quand même à rester en Ligue 1 en signant en prêt à Angers.

Son passage ne marque pas vraiment les esprits, encore une fois à cause des blessures à répétition. Il marque 5 buts, dont 3 en Ligue 1, en 20 matchs. Sa mauvaise passe le fait malheureusement chuter dans la hiérarchie des attaquants de l'équipe nationale du Sénégal et il disparaît complètement des radars au profit de l'émergence de nouveaux attaquants tels que Nicolas Jackson ou Chérif Ndiaye. Bamba, qui était aimé auparavant et faisait l'unanimité, se fait oublier petit à petit. « Il est finito », déclaraient certains. Mais c'était mal connaître Bamba.

Symbole de résilience et de persévérance

L'art de ne jamais abandonner. De croire que, quelles que soient les difficultés traversées, il existe toujours une lumière au bout du tunnel. Bamba Dieng en a fait un principe de vie. Il n'a jamais lâché. Il y a toujours cru. Toujours cru que le travail finit par payer. Toujours cru qu'on ne perd vraiment que le jour où l'on abandonne. Alors, il a choisi de tenir bon. Dans l'ombre, loin des projecteurs, le phénix qu'il est se reconstruisait, pansait ses blessures pour mieux renaître de ses cendres. Sur le plan physique, Cheikh Ahmadou Dieng a perdu beaucoup de kilos.

Mentalement, il s'est forgé une carapace avec sans doute cette devise en tête : « Success or nothing ». Réussir n'était plus une option mais une nécessité. Après tout ce qu'il a traversé, notamment à l'Olympique de Marseille, ce travail intérieur était vital. Rien n'a été simple : doutes, critiques, mises à l'écart... Mais il a su encaisser, apprendre et revenir plus fort. Aujourd'hui, les fruits de ses efforts éclatent au grand jour. Et il ne lui reste plus qu'à libérer pleinement son talent et à laisser parler cette hargne accumulée au fil des années passées dans l'ombre.

Bamba "fépp", prochainement en Amérique ?

C'est clairement l'un des rêves de Bamba Dieng : disputer cette 23e édition de la Coupe du monde en terres américaines, après celle qu'il a disputée en 2022 au Qatar. Dans un coin de sa tête, il y croit dur comme fer. Les places en sélection sont de plus en plus chères, mais on ne peut pas vraiment dire qu'un attaquant sénégalais se détache nettement du lot. Bamba pourrait donc effectuer son retour d'exil, un retour triomphal pour celui qui fut jadis un héros incontesté.

Ce retour paraît d'autant plus plausible qu'il pourrait intervenir dès la prochaine trêve des Lions, au cours de laquelle le Sénégal affrontera le Pérou en amical le 28 mars, puis la Gambie le 31 mars prochain.

En attaque, les places sont preneuses. C'est même le seul secteur où la hiérarchie reste véritablement ouverte. Que ce soit Boulaye Dia, Nicolas Jackson, Habib Diallo ou Chérif Ndiaye, aucun ne s'impose durablement. Pape Thiaw a tenté plusieurs options avec eux mais rien ne semble fonctionner au-delà d'un match. Bamba pourrait ainsi faire son retour et tenter, pourquoi pas, de devenir cet attaquant tant espéré par les Sénégalais : un numéro 9 moderne, clinique, capable de convertir au moins six occasions sur dix. Le rêve américain lui est donc permis. Mais il passera forcément par ses performances. Il devra confirmer cette bonne dynamique en continuant d'enchaîner les buts.