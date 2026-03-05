Sénégal: Touba - La communauté mouride célèbre le Laylatoul Qadr, le 12 mars prochain

La communauté mouride s'apprête à célébrer, le jeudi 12 mars 2026, correspondant au 22e jour du mois béni de Ramadan, la 78e édition du Laylatoul Qadr, communément appelée la Nuit du Destin. Un événement d'une haute portée spirituelle qui sera, comme de tradition, marqué par des prières, des récitations du Saint Coran et des moments de communion à Touba.

Dans une contribution intitulée « Une nuit meilleure que mille nuits », El Hadji Mohamed Mahfouz Mbacké rappelle que le Laylatoul Qadr occupe une place centrale dans l'islam, en ce qu'il marque le début de la révélation du Saint Coran. « Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al Qadr », est-il mentionné dans la sourate Al-Qadr, soulignant le lien indéfectible entre cette nuit bénie et le Livre saint.

Révélé sur une période de vingt-trois ans - dix à La Mecque et treize à Médine - le Coran comprend 114 sourates, d'Al-Fatiha à An-Nas. Les exégètes le définissent comme un livre de référence renfermant à la fois l'histoire des peuples passés, des enseignements pour l'avenir et les règles régissant la vie des croyants. Il constitue, selon les termes coraniques, « un clair exposé pour les hommes, une direction et une exhortation pour les pieux ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une tradition perpétuée à Touba

Dans la tradition mouride, le Laylatoul Qadr est célébré avec une ferveur particulière. Sokhna Maïmouna Mbacké avait fait de cette nuit un moment privilégié de glorification divine et de magnification de l'oeuvre de son père, Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme.

Elle consacrait cette nuit à la récitation massive du Saint Coran à travers les daaras, invitant des milliers de fidèles à se joindre à elle dans la prière et l'imploration du pardon divin. Citant un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, l'auteur rappelle : « Celui qui prie la nuit d'Al Qadr avec foi et espérance en la récompense divine verra ses péchés antérieurs pardonnés. »

Sokhna Maïmouna Mbacké multipliait également, à cette occasion, les oeuvres sociales et les gestes de générosité, veillant à mettre les fidèles dans les meilleures dispositions pour l'adoration. Une démarche inscrite dans l'esprit des enseignements coraniques et dans la continuité de l'action de Cheikh Ahmadou Bamba, qui écrivait : « Je préfère le Coran et la Sunna à l'or et à l'argent. »

Une nuit de prières et de pardon

Qualifiée de « nuit de bienfaits et d'opulence » par le fondateur du mouridisme, le Laylatoul Qadr est perçue comme un moment d'intense élévation spirituelle. Dans ses poèmes, Cheikh Ahmadou Bamba implorait le Seigneur d'accorder, par la grâce de cette nuit, le pardon, la protection et la prospérité à sa communauté et à toute la nation.

Aujourd'hui encore, des centaines de milliers de fidèles convergent vers Touba pour perpétuer cet héritage spirituel. Entre récitations du Coran, prières nocturnes et élans de solidarité, la cité religieuse vivra au rythme d'une ferveur renouvelée.