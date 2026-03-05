Afrique de l'Ouest: La BCEAO baisse son taux directeur à 3%

La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a tenu ce mercredi, sa première réunion de Comité politique monétaire.

À l'issue des travaux, l'institution bancaire a décidé de baisser de 25 points de base son principal taux directeur. Il passe de 3,25 % à 3 % à partir du 16 mars prochain.

Le taux d'intérêt sur les guichets de prêt marginal passe de 5,25% à 5%. Le comité a également décidé de maintenir à 3 % le taux de réserves obligatoires applicables aux établissements assujettis.

Selon la BCEAO, la baisse des taux directeurs devrait contribuer à consolider l'assouplissement des conditions de financement de l'activité économique au sein de l'Union. Ces décisions résultent de l'analyse de la conjoncture internationale de l'évolution des prix, de l'activité économique et de la situation extérieure de l'Union, ainsi que des risques à court terme.