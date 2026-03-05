Afrique de l'Ouest: La BCEAO baisse son taux directeur à 3%

4 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a tenu ce mercredi, sa première réunion de Comité politique monétaire.

À l'issue des travaux, l'institution bancaire a décidé de baisser de 25 points de base son principal taux directeur. Il passe de 3,25 % à 3 % à partir du 16 mars prochain.

Le taux d'intérêt sur les guichets de prêt marginal passe de 5,25% à 5%. Le comité a également décidé de maintenir à 3 % le taux de réserves obligatoires applicables aux établissements assujettis.

Selon la BCEAO, la baisse des taux directeurs devrait contribuer à consolider l'assouplissement des conditions de financement de l'activité économique au sein de l'Union. Ces décisions résultent de l'analyse de la conjoncture internationale de l'évolution des prix, de l'activité économique et de la situation extérieure de l'Union, ainsi que des risques à court terme.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.