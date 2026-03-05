Tunisie: Perturbations météorologiques - Tous les gouvernorats du pays placés en vigilance jaune

Tunis — Tous les gouvernorats du pays sont placés en vigilance jaune, en raison des perturbations météorologiques attendues, selon la carte de vigilance actualisée, jeudi matin, par l'Institut national de la météorologie (INM).

La Vigilance jaune requiert une attention particulière en pratiquant des activités sensibles au risque, selon l'INM, qui prévoit, des cellules orageuses locales accompagnées de pluies avec des chutes de grêles par endroits.

A travers sa carte de vigilance météorologique, l'INM attire l'attention de tous sur les dangers potentiels d'une situation météorologique. La vigilance météorologique est, également, destinée aux services de la sécurité civile et aux autorités sanitaires qui peuvent ainsi alerter et mobiliser respectivement les équipes d'intervention et les professionnels et structures de santé.

Actualisée au moins deux fois par jour à 7h et 17h, elle signale si un danger menace un ou plusieurs gouvernorats dans les prochaines 24 heures.