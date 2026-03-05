Angola: L'exécutif angolais renforce les conditions de réussite de la visite du Pape Léon XIV

Luanda — La ministre d'État aux Affaires sociales, Maria do Rosário Bragança, a assuré ce jeudi à Luanda que toutes les conditions matérielles, protocolaires et pastorales étaient renforcées afin de garantir le succès de la visite du Pape Léon XIV en Angola, prévue du 18 au 21 avril.

La ministre d'État s'exprimait devant la presse à l'issue d'une réunion présidée par le Président de la République, João Lourenço, avec les membres de la Commission chargée de préparer l'accueil du Pape. La dirigeante a expliqué que cette réunion avait permis au Chef de l'État de prendre connaissance d'un bilan détaillé des mesures déjà prises et du programme de la visite apostolique.

Maria do Rosário Bragança a précisé que la visite comportait deux volets distincts. Le premier, en tant que chef de l'État, comprend des formalités protocolaires. Le second volet, d'ordre pastoral, découle de sa fonction de chef de l'Église catholique, qui requiert une étroite coordination avec la Conférence épiscopale catholique d'Angola et de São Tomé (CEAST) et la Nonciature apostolique en Angola.

Selon la ministre d'État, le Président de la République a été informé de l'avancement des travaux, a posé des questions jugées essentielles au succès de la visite et a prodigué des conseils à la commission. Elle a ajouté que des réunions de suivi se poursuivront jusqu'à la fin de l'événement.

Sur le plan pastoral, le programme comprend des messes en plein air à Kilamba (Luanda), Muxima (province d'Icolo e Bengo) et Saurimo (province de Moxico). La ministre a assuré que les conditions logistiques et organisationnelles sont adaptées aux exigences transmises par le Vatican, par l'intermédiaire de la Nonciature apostolique.

Le voyage de Sa Sainteté comprendra également des itinéraires officiels, notamment le cortège en papamobile de l'aéroport international 4 de Fevereiro au palais présidentiel, ce qui implique une préparation spécifique en matière de sécurité et d'organisation.

Maria do Rosário Bragança a lancé un appel à la participation de tous les Angolais, sans distinction de religion, soulignant qu'il s'agit de la visite d'une entité qui promeut des valeurs telles que l'unité, l'humanisme et la solidarité. « C'est une visite qui doit mobiliser l'esprit d'unité nationale », a-t-elle affirmé.

Le Président de la République a créé, par décret présidentiel du 14 janvier 2026, la Commission chargée de préparer et d'organiser la visite officielle de Sa Sainteté le Pape Léon XIV en Angola, suite à l'annonce faite par la Nonciature apostolique concernant cette visite.

La Commission est coordonnée par la ministre d'État aux Affaires sociales et comprend le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, ainsi que les ministres de l'Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, de l'Administration territoriale, des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, de l'Énergie et de l'Eau, des Transports, des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, de la Culture et de la Santé, entre autres membres de l'exécutif.

La commission est chargée de créer les conditions matérielles et protocolaires indispensables au succès de la visite, en coordination avec la Nonciature apostolique en Angola pour l'exécution des tâches inhérentes à l'événement et le respect des directives de la hiérarchie, et en assurant une coordination permanente avec le CEAST dans le cadre de la préparation de la visite papale.