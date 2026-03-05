Angola: Le Gouvernement angolais réaffirme son engagement en faveur d'un développement éthique et inclusif de l'IA

Luanda — Le Gouvernement angolais maintient son engagement en faveur d'un développement responsable, éthique et inclusif de l'intelligence artificielle (IA), tel qu'exprimé dans le Plan national de développement 2023-2027, a déclaré le secrétaire d'État aux Technologies de l'information, Ângelo Buta João.

Ce dernier a réitéré cet engagement lors du lancement de l'Étude d'évaluation de l'état de préparation à une gouvernance éthique de l'intelligence artificielle (IA) en Angola, une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).

Il a souligné que la participation de l'Angola à cette étude constitue une étape fondamentale vers le renforcement de la gouvernance de l'IA, conformément aux directives internationales et aux recommandations de l'UNESCO en la matière.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le chargé de programme de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, Nicolau Bubuzi, a souligné que cette étude nationale, menée sur plusieurs mois, vise à préparer le pays à une utilisation appropriée de l'intelligence artificielle et à remédier aux conséquences négatives d'une utilisation inappropriée de cet outil, qui conduit souvent à la diffusion de fausses informations. Il a reconnu que l'IA est mal utilisée dans de nombreuses régions du monde et a donc jugé nécessaire de réglementer et de former les professionnels de tous les secteurs.

Dans le domaine de l'éducation, par exemple, il a affirmé qu'il est fondamental que les enseignants sachent identifier les contenus générés par l'intelligence artificielle afin de ne pas compromettre l'enseignement. L'étude sur la préparation à une gouvernance éthique de l'intelligence artificielle (IA) en Angola, appelée RAM (Méthodologie d'évaluation de la préparation), est un outil de diagnostic technique conçu pour évaluer le niveau de préparation du pays à une gouvernance éthique et responsable de l'IA, identifier les lacunes normatives, institutionnelles et techniques, cartographier les risques émergents et formuler des recommandations stratégiques.

Elle établit des principes et des lignes directrices pour garantir que le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle respectent les droits humains et les libertés fondamentales, promeuvent l'inclusion, l'équité et la diversité, et assurent la transparence, la responsabilité, la sécurité et le développement durable.

La cérémonie de lancement, organisée par le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS), par l'intermédiaire de la Direction nationale des politiques de cyber-sécurité et des services numériques, a également permis de présenter officiellement le consultant national chargé de la coordination technique et de la réalisation du diagnostic national, ainsi que d'évaluer le niveau de préparation institutionnelle, juridique, technique et sociale au développement et à l'utilisation de l'intelligence artificielle.

L'événement, présidé par le secrétaire d'État aux Télécommunications et aux Technologies de l'information, Ângelo Buta João, a réuni l'ambassadrice de l'Angola auprès de l'UNESCO, Maria Cândida Teixeira, des représentants du MINTTICS, des instituts et entreprises publiques placés sous sa tutelle, ainsi que des représentants du secteur privé, du monde universitaire et des partenaires internationaux.