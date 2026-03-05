Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Les notables des Plateaux assurent le candidat Denis Sassou N'Guesso de la victoire

Après le meeting de Djambala le 4 mars, le candidat Denis Sassou N'Guesso a été reçu en soirée par les notables et sages tékés du département des Plateaux. « Vous êtes chez vous, chef. Nous vous remettons les attributs de la chefferie et du pouvoir légués par nos ancêtres afin que vous ayez la force de combattre vos adversaires pour le salut et le bien-être des Congolais », ont-ils déclaré en faisant le pari de voter pour lui le 15 mars.

Par ailleurs, les sages et notables tékés ont remis au candidat Denis Sassou N'Guesso des objets sacrés, entre autres, un balai symbolisant la sagesse lors des palabres, une queue d'éléphant, un couvre-chef symbolisant la paix et la tranquillité. Une libation s'en est suivie pour implorer les mânes afin d'asseoir dans la tranquillité, l'unité et la paix toute action que Denis Sassou N'Guesso va entreprendre.

Pour sa part, le président candidat a indiqué : « Le chef ne donne qu'une seule parole qu'il ne transgresse pas », demandant aux sages de traduire concrètement leurs paroles en votant pour lui.

Une rencontre chargée de symboles au cours de laquelle Florent Ntsiba a invité l'ensemble des dignitaires tékés et ceux des autres départements de compétir pour le plébiscite du candidat Denis Sassou N'Guesso.