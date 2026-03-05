Angola: Le pays et l'Union européenne définissent de nouveaux mécanismes de coopération

Luanda — L'Angola et l'Union européenne ont défini mardi à Bruxelles (Belgique) un nouveau règlement intérieur pour le Comité de facilitation des investissements et identifié des projets structurants prioritaires dans le cadre de l'Accord de facilitation des investissements durables entre l'Union européenne et l'Angola (SIFA).

Cette décision fait suite à la deuxième réunion du Comité de facilitation des investissements, dans le cadre du SIFA, qui a décidé d'orienter les investissements vers des projets structurants dans des domaines tels que la connectivité, les infrastructures et le développement durable.

Selon une note de l'ambassade d'Angola auprès du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et de l'Union européenne, transmise à l'ANGOP, la délégation angolaise, conduite par le ministre du Plan, Victor Hugo Guilherme, a participé à une réunion consacrée à l'analyse des progrès de l'initiative Global Gateway.

Au cours de cette réunion, les réformes en cours en Angola ont été mises en avant, notamment les efforts de l'Exécutif en matière de transparence, d'amélioration du climat des affaires et de renforcement des mécanismes de soutien aux investisseurs, y compris le fonctionnement du Guichet unique investisseur (GUI).

Selon la note, les discussions ont également porté sur les progrès des réformes influant sur le climat des investissements en Angola, ainsi que sur les mesures visant à renforcer la prévisibilité et la transparence de la réglementation et à faciliter l'activité des entreprises.

A l'issue de la réunion, l'Angola et l'Union européenne ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur étroite coopération pour assurer la mise en oeuvre effective du SIFA et ont également abordé les préparatifs de la prochaine réunion du Comité, prévue en mars 2027.

La délégation angolaise comprenait la secrétaire d'État au Commerce et aux Services, Augusta Fortes, des représentants de l'Agence angolaise pour l'investissement privé et la promotion des exportations (AIPEX), ainsi que de l'ambassade de la République d'Angola auprès du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et de l'Union européenne.

Du côté européen, la réunion s'est tenue en présence de la directrice générale du commerce de la Commission européenne (DG TRADE), Joanna Szychowska, de l'ambassadrice de l'Union européenne en Angola, Rosário Bento Pais, ainsi que de représentants de la direction générale des partenariats internationaux (DG INTPA) et de la direction générale du commerce.