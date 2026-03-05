Angola: Cabinda - Saisie d'un camion-citerne contenant 20 000 litres de diesel

Cabinda — Un camion-citerne chargé de 20 000 litres de diesel de contrebande a été saisi ce mercredi dans la province de Cabinda par des agents de la Police nationale angolaise.

Le produit était destiné à la République démocratique du Congo (RDC) pour y être vendu, a indiqué le porte-parole de la Police nationale à Cabinda, le commissaire Marcos Coxito. Le responsable a expliqué que la saisie a eu lieu lors d'une patrouille menée dans la localité de Zongolo, municipalité de Liambo, dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Selon l'officier supérieur, le chauffeur du camion a également été interpellé lors de l'opération.

Toujours dans le cadre de cette lutte contre le trafic de carburant, 3 900 litres d'essence ont également été saisis dans une station-service de la municipalité de Ngoio, soupçonnés d'être destinés à la contrebande. Le carburant était vendu à des contrebandiers dans des fûts de 20 à 200 litres, puis transporté dans de petits véhicules pour être vendu dans les deux pays voisins (RDC et Congo-Brazzaville).

Les personnes interpellées, le carburant et les autres objets saisis ont été remis au Service d'enquêtes criminelles (SIC) pour les procédures légales appropriées. Avec une population estimée à plus de 903 000 habitants, Cabinda est la province la plus septentrionale de l'Angola et partage une vaste frontière maritime, fluviale et terrestre avec les deux Congo.