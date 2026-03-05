Angola: Le pays attire des investissements pour la construction d'infrastructures touristiques

Berlin — Trois protocoles d'accord ont été signés mardi à Berlin (Allemagne) entre l'Institut angolais de développement du tourisme (INFOTUR) et des investisseurs étrangers souhaitant investir dans les infrastructures touristiques du pays.

Il s'agit d'accords d'intention d'investissement en Angola signés avec les sociétés Investment Group, un groupe privé basé aux Émirats arabes unis, Onur Taahhüt Taşimacilik İnşaat Ticaret Sanayi A.Ş. (Turquie) et Dome Group Global Holding, une société holding internationale dûment constituée. Ces documents ont été signés lors d'un gala d'investisseurs organisé par ONU Tourisme, dans le cadre du Salon international du tourisme de Berlin (ITB), qui a débuté mardi en Allemagne.

Les accords ont été signés par la directrice de l'INFOTUR, Allicia Santos, et des représentants des entreprises concernées, lors d'une cérémonie en présence du ministre d'État à la Coordination économique, José de Lima Massano, du ministre du Tourisme, Márcio Daniel, de l'ambassadrice d'Angola en Allemagne, Maria Encoge, ainsi que d'autres membres du gouvernement angolais et de l'Office du tourisme des Nations Unies. À ce sujet, la directrice de l'INFOTUR, Allicia Santos, a déclaré que, de manière générale, les protocoles d'accord signés visent à soutenir la construction d'infrastructures de développement touristique en Angola.

Parmi ces infrastructures, elle a notamment souligné la construction d'un complexe hôtelier cinq étoiles destiné à développer le tourisme de luxe dans le pays. Le plan prévoit également la construction d'infrastructures de transport et d'électricité dans les zones touristiques. Dans des déclarations à la presse angolaise lors du salon ITB 2026, Allicia Santos a expliqué que l'un des documents signés concerne le développement des infrastructures dans les zones d'intérêt et à fort potentiel touristique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant la mise en œuvre de ces accords, le directeur de l'INFOTUR a indiqué que la finalisation des protocoles d'accord se fera conformément au cahier des charges défini conjointement par le ministère du Tourisme et les investisseurs, avec un accent particulier sur les visites de prospection.

Par ailleurs, les investisseurs ont exprimé leur intention de mettre en œuvre les projets susmentionnés dans les meilleurs délais, en commençant par des visites d'évaluation du climat des affaires en Angola. La 60e édition de l'ITB 2026, le plus grand salon mondial du tourisme, organisé par l'Angola, se poursuit pour sa deuxième journée, avec des rencontres d'affaires, des conférences et des échanges entre exposants et visiteurs.