Afrique: Journée du désarmement - Un appel urgent à la paix dans un contexte de tensions mondiales

Olumuyiwa Ogunbamow et son fils Adefie (5 ans), en visite du Nigeria, prennent des photos devant la sculpture "Non-Violence" (ou "Knotted Gun").

Chaque 5 mars, le monde célèbre la Journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération. Selon les Nations Unies, cette journée vise à promouvoir une plus grande sensibilisation et une meilleure compréhension des enjeux liés au désarmement auprès du grand public, en particulier des jeunes.

Depuis la création de l’Organisation des Nations Unies, le désarmement multilatéral et la limitation des armements figurent parmi les priorités de l’organisation afin de maintenir la paix et la sécurité internationales.

Cette année, la commémoration intervient dans un contexte marqué par de fortes tensions géopolitiques. Les relations entre le Moyen-Orient et les États-Unis se sont notamment intensifiées ces derniers jours, avec des conséquences majeures. Pour rappel, les États-Unis et Israël ont mené, le 28 février 2026, une série de frappes aériennes contre l’Iran, provoquant une riposte massive de missiles visant Israël ainsi que plusieurs pays du Golfe.

Une telle situation engendre des répercussions géopolitiques préoccupantes qui n’épargnent aucune nation. Dans un monde devenu un véritable village planétaire, chaque conflit peut avoir des effets considérables bien au-delà de ses frontières. L’Afrique, notamment, se retrouve souvent au cœur des dommages collatéraux, subissant les conséquences économiques, politiques et sécuritaires de ces crises.

Par ailleurs, l’utilisation ou la menace d’utilisation d’armes de destruction massive, en particulier les armes nucléaires, constitue une inquiétude majeure pour la communauté internationale. Leur pouvoir destructeur et leurs impacts dévastateurs sur l’environnement ainsi que sur les populations exposées représentent un danger réel pour l’humanité.

Dans ce contexte, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a délivré un message fort à l’occasion de cette journée de sensibilisation.

« La menace de l’emploi d’armes nucléaires est au plus haut depuis des décennies. Sous l’effet des tensions mondiales, les dépenses militaires atteignent des niveaux stratosphériques. Les armes légères et de petit calibre prolifèrent et les technologies émergentes rendent les conflits encore plus meurtriers », a-t-il déclaré.

Face à cette situation préoccupante, le chef de l’ONU appelle les dirigeants mondiaux à faire preuve de responsabilité et à privilégier la voie du dialogue. Il les exhorte notamment « à s’éloigner du gouffre, à cesser de brandir la menace nucléaire et à mettre fin à la course aux armements ».

Pour Antonio Guterres, il est désormais temps d’orienter les efforts vers la construction d’une paix durable. « Il est temps d’investir dans l’architecture de paix, non dans les outils de guerre », a-t-il insisté.

Cela implique notamment de respecter les engagements internationaux en matière de désarmement, de restaurer la confiance entre les nations et de renforcer les mécanismes destinés à empêcher la prolifération, les essais et l’utilisation d’armes létales.

Le Secrétaire général de l’ONU conclut enfin par un appel à la responsabilité collective : « Ensemble, nous pouvons empêcher des catastrophes et garantir un monde sûr et pacifique pour toutes et tous ».