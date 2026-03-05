Tunisie: Météo - Brouillard matinal et pluies localement fortes dans plusieurs régions

5 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le temps de ce jeudi est marqué par l'apparition d'un brouillard localement léger en début de matinée. Le ciel, initialement partiellement voilé, deviendra progressivement nuageux sur les régions de l'Ouest avec des pluies éparses et parfois orageuses. Ces précipitations gagneront l'ensemble des régions durant la nuit et seront localement abondantes, accompagnées de chutes de grêle par endroits.

Concernant les températures, elles sont en baisse avec des maximales comprises entre 15°C et 19°C dans le Nord, sur les hauteurs ainsi que dans les zones côtières. Dans le reste du pays, les valeurs oscilleront entre 20°C et 25°C.

Le vent soufflera de secteur Sud-Est de manière forte près des côtes, tout en restant faible à modéré à l'intérieur des terres, bien qu'il puisse se renforcer temporairement lors des orages. Enfin, la mer sera peu agitée dans le golfe de Gabès et très agitée sur le reste du littoral.

