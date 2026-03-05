Tunisie: Conflit Iran-Etats-Unis - La Russie propose de servir de médiateur

La Russie est prête, si nécessaire, à jouer le rôle de médiateur dans les pourparlers de paix entre l'Iran et les Etats-Unis, a déclaré Mikhaïl Oulianov, représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, au journal russe Izvestia.

« Bien sûr, si nécessaire, la Russie est prête à fournir des services de médiation, » a dit le diplomate russe.

Il a fait remarquer que, bien qu'une reprise du dialogue entre les Etats-Unis et l'Iran semble improbable pour l'instant, les objectifs fondamentaux des deux parties -- celui de Washington d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire et celui de Téhéran d'obtenir un allègement des sanctions -- ne pouvaient être atteints par la force militaire.

Selon M. Oulianov, l'Iran serait favorable à la médiation de la Russie. Cependant, le diplomate russe a noté que les Etats-Unis avaient clairement indiqué qu'ils n'avaient pas besoin d'intermédiaires, estimant qu'ils pouvaient gérer seuls la situation.

« Les Américains gèrent en fait très mal cette situation, » a conclu M. Oulianov.