Tunisie: Par crainte des frappes sionistes - La Syrie ferme son poste-frontière avec le Liban

L'Autorité générale des passages terrestres et maritimes en Syrie a annoncé, mercredi, la fermeture du poste-frontière avec le Liban aux voyageurs sortants, en raison du risque de bombardements israéliens visant la zone, selon un communiqué officiel.

Un responsable des médias au poste-frontière de Jdeidet Yabous a précisé que le passage restera exceptionnellement ouvert uniquement pour les arrivées, tant que l'afflux de Syriens en provenance du Liban se poursuivra.

De son côté, le directeur des relations au sein de l'Autorité générale des passages et des douanes, Mazen Alloush, a indiqué que la suspension du passage des voyageurs par le poste-frontière de Jdeidet Yabous est intervenue après la réception d'une alerte ordonnant l'évacuation, en raison de la possibilité de frappes menées par Israël contre la région.