Tunisie: Viandes rouges - « Le prix du kg a dépassé 60 dinars », alerte Lotfi Riahi

Le président de l'Organisation Tunisienne pour l'Orientation du Consommateur, Lotfi Riahi, a affirmé ce jeudi 5 mars 2026 que l'organisation a reçu, via l'application « Kofti « , de nombreuses notifications concernant la hausse des prix de la viande rouge, qui ont dépassé les 60 dinars.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, Riahi a appelé les consommateurs à boycotter tous les produits dont les prix ont augmenté par rapport aux tarifs habituellement pratiqués.

Il a estimé que le boycott constitue la meilleure arme pour lutter contre la cherté de la vie.

Par ailleurs, Lotfi Riahi s'est dit surpris par la hausse des prix des fruits secs produits localement, alors que la Tunisie a atteint l'autosuffisance pour certains d'entre eux, comme les amandes.