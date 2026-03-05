Ile Maurice: Volley-Ball - Oranges défiera le tenant, Tampon Gecko Volley, en demi-finale

Oranges Club Sportif d'Amitiés poursuit son aventure dans le 30e Championnat des clubs de la zone 7. Hier au Palais des Sports de Roche Caïman aux Seychelles, les champions de Rodrigues, ont obtenu leur billet pour les demi-finales et affronteront le tenant du titre, Tampon Gecko Volley demain.

Les Rodriguais se sont montrés solides pour écarter de leur route Zamfi de Mayotte, en quatre sets, 25- 21, 20-25, 27-25 et 25-17 en quart de finale hier. «C'était une belle équipe (de Zamfi). On a dû vraiment s'appliquer pour obtenir cette belle victoire aujourd'hui (hier). Là, on est en demies, nous sommes très heureux, on est dans un très bon état d'esprit et j'espère qu'on ira au bout de l'aventure», a confié Kevin Larose, l'attaquant d'Oranges.

Les Rodriguais auront donc face à eux les tenants du titre, Tampon Gecko Volley. Les Réunionnais ont eu du mal face aux champions de Maurice du Quatre-Bornes VBC. Visiblement très motivés, les protégés d'Al Zakiyy Ozeer ont échoué de peu. L'expérience des Tamponnais leur a finalement permis de faire la différence au tie-break, 22-25, 25-23, 18-25, 25-19 et 15-13. «A 45 ans, c'est la première fois que je joue un match à 8h. Le réveil a été difficile mais pas pour les Mauriciens visiblement parce qu'ils ont été super forts. On est passé très prés de la correctionnelle, menés 2 sets à 1. On a été chercher des ressources d'expérience. En demi-finale, on va retrouver des gens que l'on connaît très bien, les Rodriguais. On est sur le chemin du titre mais il y a encore des étapes qui sont difficiles», a déclaré Raphaël Guermeur, capitaine du TGV.

Finaliste malheureux de la dernière édition, la Gendarmerie Nationale sera aussi présent dans le dernier carré. Les Malgaches ont battu les Seychellois de Neo Boyz en trois manches, 25-20, 25- 23 et 28-26 et auront pour prochain adversaire soit le Saint-Denis Olympique de la Réunion ou les Seychellois de Premium Spikers qui disputaient le dernier quart hier soir.

En féminin, deux premiers quarts de finale ont été joués hier et ont souri aux représentantes des Seychelles. Anse Royale a dominé de la tête et des épaules la Gendarmerie Nationale malgache en trois sets, 25-18, 25-15 et 25-17. City Ladies, pour sa part, a fait face à une bonne résistance de la part de l'autre équipe de la Grande Île, Squad-X ne s'imposant qu'au tie-break, 25-22, 20- 25, 25-18, 20-25, 15-5.

Les deux formations de l'archipel s'affronteront en demi-finale demain à 16h. Les deux derniers quarts féminins sont prévus aujourd'hui. A 14h, les championnes de Maurice du Quatre-Bornes VBC seront opposées au Saint-Denis Olympique et à 16h, place au duel entre le tenantes du titre, Tampon Gecko Volley, et les Seychelloises de Premium Cobra.

Des matches de classement étaient aussi au menu hier. Le Port-Louis Fire Star a obtenu un premier succès après haute lutte face aux Comoriens de Nioumachoi, au tie-break, 23-25, 25-14, 25-21, 14-25 et 15-5. Les Seychellois de Brotherood ont aussi eu besoin de cinq sets pour venir à bout de l'autre équipe des Comores, Racine, 10-25, 24-26, 25-15, 25-22 et 15-9. En féminin, les Réunionnaises de Moineau Volley Péi ont battu sèchement le VC M'Tsapéré, 25-11, 25-16 et 25-11.