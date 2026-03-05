Ile Maurice: Cyclisme - Le VCJCC-Palco vise encore plus haut

Après une saison 2025 très réussie, le Vélo club des Jeunes Cyclistes de Curepipe-Palco entend faire aussi bien sinon mieux cette année. Avec des coureurs qui seront encore plus aguerris à l'instar de Toréa Célestin, Jeremy Raboude, Noah Ong Tone ou encore Jeremy Marot, l'écurie curepipienne est bien capable de dominer la scène locale. D'ailleurs, son motto dit tout : «Ensemble pour triompher».

«Je ressens une immense fierté pour les accomplissements de notre club en 2025, reflet d'une année de défis relevés et de progrès collectifs. Le VCJCC a su, une fois de plus, se distinguer par son dynamisme, sa détermination et un esprit d'équipe qui ne faiblit jamais», se réjouit Eddy David, président du club de la Ville Lumière.

Pour celui-ci, les coureurs du club ont montré de belles valeurs telles que la solidarité, l'entraide, le respect et une volonté indéfectible d'atteindre les sommets. 2026 se déroulera dans le même esprit. «Mais au-de- là des résultats sportifs, c'est la progression humaine et le développement de chaque membre qui font la véritable force de notre club», maintient-il.

«Pour 2026, notre ambition reste intacte et notre cap est fixé : continuer à grandir, à accueillir de nouveaux talents et à porter haut les valeurs du VCJCC tant sur la scène nationale qu'internationale. Nous souhaitons renforcer notre accompagnement à la jeunesse, favoriser la formation et ouvrir nos portes à de nouveaux horizons cyclistes. Face à l'exigence du sport, nous misons sur l'unité, l'innovation et la résilience de notre groupe», fait-il encore ressortir.

Toréa Célestin mettra tout en oeuvre pour conserver son titre de champion de Maurice de la course sur route cette année.

A n'en point douter, l'ambition ne manque pas chez les coureurs. A l'instar de Toréa Célestin, vainqueur du championnat de Maurice sur route l'année dernière. «J'ai pour objectifs principaux de conserver mon titre de champion et réaliser une bonne prestation au Tour de Maurice», nous a-t-il déclaré. «Je souhaite continuer à progresser, repousser mes limites et donner le meilleur de moimême à chaque compétition», ajoute celui qui est régulièrement appelé à défendre les couleurs de la sélection de Maurice à l'international.

Jeremy Raboude, pour sa part, veut «particulièrement briller en contre-la-montre cette saison». «Je souhaite être un vrai soutien pour mes coéquipiers et contribuer à chaque résultat, tout en représentant fièrement le club et l'équipe nationale», dira-t-il encore.

Noah Ong Tone veut aussi continuer à progresser. «Je veux confirmer mes résultats nationaux et aller chercher de nouveaux podiums tout en gagnant en expérience sur les compétitions internationales», fait-il ressortir.

Noah Ong Tone (à g.) et Jeremy Raboude sont parmi les jeunes coureurs du VCJCC-Palco qui progressent au fil des courses et dont on entendra parler en 2026.

A 48 ans, le quadruple champion de Maurice sur route, Steward Pharmasse, sera encore présent pour accompagner les jeunes coureurs du club, leur transmettant techniques, conseils et rigueur.

Pour le directeur sportif, Jean-François Raboude, qui a débuté le vélo au VCJCC en 1980 alors qu'il était encore minime, la force du club réside dans son unité. «Je suis déterminé à faire en sorte que le club reste un lieu où chacun peut apprendre, se dépasser et s'épanouir dans le respect et la camaraderie», résume-t-il.