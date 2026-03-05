Ile Maurice: Appel d'offres suspects - Alain Malherbe porte plainte à la FCC

L'expert du secteur maritime et portuaire, Alain Malherbe, accompagné de ses avocats, a déposé une plainte formelle à la Financial Crimes Commission (FCC), hier, relative à l'attribution d'un appel d'offres lié à l'évaluation de l'état de la flotte de remorqueurs de la Mauritius Ports Authority (MPA) ainsi qu'à l'éventuelle acquisition de nouveaux remorqueurs. Ce projet, financé à hauteur de Rs 12 millions de fonds publics, soulève de sérieuses interrogations quant au respect des procédures prévues par la loi.

Dans le cadre de cet exercice, trois compagnies avaient initialement soumis leur candidature à la suite d'une expression of interest. Or, malgré ces trois soumissionnaires, la MPA aurait décidé d'ajouter une quatrième compagnie au processus, en dehors des paramètres initialement établis. Selon les informations en sa possession, cette décision aurait soulevé des doutes au sein même de l'institution.

En novembre 2022, une correspondance signée par celui agissant «for the Director General» aurait été adressée au State Law Office (SLO) afin de solliciter un avis légal sur la régularité de cette démarche, notamment sur l'ajout d'un critère ou d'un soumissionnaire qui ne figurait pas dans l'appel initial. Après examen des dispositions de la Procurement Act, le SLO aurait conclu que l'ajout d'un quatrième soumissionnaire n'était pas conforme aux exigences légales encadrant les procédures d'appel d'offres. Autrement dit, la démarche ne serait pas «legally in order».

Il est important de souligner que ce contrat, d'une valeur de Rs 12 millions, a déjà été exécuté et les fonds ont été déboursés. Toutefois, à ce jour, aucune information claire n'a été communiquée concernant l'identité précise du consultant ayant formulé des recommandations à la MPA, ni sur l'application concrète de ces recommandations. Selon les éléments disponibles, celles-ci n'auraient jamais été mises en oeuvre.

«Ma démarche vise à permettre aux autorités compétentes de vérifier si les procédures ont été respectées, et si les fonds publics ont été utilisés dans le strict respect de la loi, des principes de transparence, de bonne gouvernance et d'équité», a expliqué Alain Malherbe. Selon lui, dans un souci de responsabilité institutionnelle et de transparence, il serait approprié que le Director General envisage de se mettre en retrait de ses fonctions le temps de l'affaire. Le maintien en poste dans un contexte d'enquête pourrait soulever des interrogations sur la neutralité et la crédibilité du processus.

«À l'issue du dépôt de cette plainte, je m'adresserai à la presse afin d'informer le public des éléments soumis à la FCC. Il est également probable que je fournisse un further statement», a précisé Alain Malherbe.