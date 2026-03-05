Ile Maurice: Poursuites et gel d'avoirs estimés à plus de Rs 12 M

La Financial Crimes Commission (FCC) a déclenché il y a une semaine une procédure judiciaire contre plusieurs membres de la famille Legentil dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent. Le dossier, désormais entre les mains de la Financial Crimes Division de la cour intermédiaire, fait état d'importantes saisies et du gel d'avoirs considérés comme potentiellement issus d'activités illicites.

Au terme de plusieurs mois d'investigations, les enquêteurs se sont notamment intéressés à Jean Raymond Yohan Legentil ainsi qu'à d'autres proches. Dans le cadre de cette opération, la FCC a obtenu des Criminal Attachment Orders, dispositifs légaux permettant d'immobiliser des biens en attendant l'issue des procédures judiciaires. Parmi les actifs concernés figurent des véhicules, des motocyclettes et des propriétés immobilières dont la valeur globale dépasserait Rs 12 millions. Ces mesures visent à empêcher toute cession ou transfert susceptible de compromettre d'éventuelles confiscations futures.

Les éléments recueillis auraient également mis en évidence des antécédents judiciaires liés à des infractions en matière de stupéfiants concernant certains membres de la famille, notamment Jean Clency Legentil, Marie Yoanna Suzette Blin, Jean Jeff Legentil et Joelle Laurie Legentil. Ces informations auraient contribué à renforcer les soupçons des autorités quant à l'origine des fonds examinés.

La FCC poursuit ses investigations afin de retracer les flux financiers et d'établir avec précision le rôle de chaque protagoniste dans cette affaire aux implications financières importantes.

