Ile Maurice: Nouvelles discussions sur la proposition de saisie immédiate du véhicule

Le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a présidé une réunion hier avec des représentants de son ministère, du Prime Minister's Office, du Parquet, de la police, du National Road Safety Council et de la Traffic Management & Road Safety Unit. L'objectif : faire le point sur les mesures de lutte contre la conduite sous l'influence de l'alcool et de drogues.

Lors de cette réunion, les autorités ont examiné l'application pratique des nouvelles orientations décidées par le Cabinet. Cela concerne la saisie immédiate du véhicule. Tout conducteur contrôlé positivement à un test d'alcool ou de drogue pourrait voir son véhicule immobilisé et saisi, dans l'attente d'une décision judiciaire. A aussi été discuté, la suspension immédiate du permis de conduire, où la police, en coordination avec le Parquet, pourrait solliciter en urgence un juge en chambre afin d'obtenir la suspension du permis du conducteur dès le contrôle positif, sans attendre la tenue du procès.

Depuis que le permis à points est entré en vigueur le 31 janvier dernier, la police a épinglé 385 contrevenants.