Angola: Investissements publicitaires estimés à 90 milliards de kwanzas en 2025

Luanda — Le directeur national de la publicité au ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, José Matuta Cuato, a déclaré ce mercredi à Luanda que la valeur des investissements publicitaires sur le marché angolais en 2025 s'élevait à plus de 90 milliards de kwanzas.

S'exprimant devant la presse lors d'un atelier sur le pouvoir de l'information dans la publicité extérieure (OOH), il a souligné que, de 2024 à 2025, le marché avait enregistré une baisse de près de 34 %, en raison des restrictions, de la crise et de l'ère numérique. Il a précisé que la contribution du secteur au produit intérieur brut (PIB) est d'environ 3,2 %.

« Nous sommes convaincus que ce marché peut contribuer davantage, tant à la croissance économique qu'à la création d'emplois et à la diversification de l'économie », a-t-il affirmé. José Matuta Cuato a déclaré que le marché publicitaire actuel est caractérisé par la domination des médias de masse, notamment la radio et la télévision, mais qu'un autre élément est en pleine expansion : le numérique, sans oublier la publicité extérieure. Le responsable a souligné la nécessité de mesurer l'efficacité de la publicité extérieure et des supports publicitaires hors domicile.

« Il est possible de mesurer l'audience de la télévision, de la radio, des journaux, des portails et des réseaux sociaux, mais celle des panneaux d'affichage est parfois difficile à mesurer. » De son côté, Cândida Silva, directrice générale d'Angola Research Project, a souligné l'importance du processus de mesure dans l'écosystème de la publicité extérieure. Elle a insisté sur la nécessité de traiter l'information et de la mettre à la disposition des marques afin que les campagnes soient menées correctement, de manière crédible et en adéquation avec les besoins du marché.

Selon la directrice, l'atelier d'aujourd'hui introduit un nouvel outil sur le marché, Data Vision OOH, qui permettra, pour la première fois, d'obtenir des données de terrain grâce à l'analyse des déplacements de la population. L'atelier « Le pouvoir de l'information dans la publicité extérieure : quand l'information guide l'investissement » visait à contribuer à la création d'un écosystème plus transparent, efficace et axé sur l'information, capable de renforcer la crédibilité du secteur et d'optimiser les investissements publicitaires.

Sous le slogan « OOH Intelligence : données, mesure d'audience et impact sur la croissance de la marque », l'événement a réuni des leaders de l'industrie, des annonceurs, des agences de publicité, des opérateurs de médias hors domicile, des organismes de réglementation, des universitaires et des journalistes, dans le but de promouvoir la discussion sur la modernisation et la professionnalisation de la publicité extérieure (OOH) en Angola.