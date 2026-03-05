Angola: Le pays et Cuba renforcent leurs relations parlementaires

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale de l'Angola, Adão de Almeida, et l'ambassadeur de Cuba en Angola, Oscar Gonzalez, ont exprimé mercredi à Luanda leur volonté de poursuivre le renforcement des relations parlementaires entre les deux pays.

À l'issue d'une audience accordée par le président du Parlement angolais, le diplomate cubain a déclaré que cette rencontre avait permis de réaffirmer ces intérêts et décisions, et de faire le point sur la situation actuelle à Cuba, pays insulaire des Caraïbes, marqué par le renforcement du blocus américain. Il a cité les accords de coopération signés entre les deux parlements l'année dernière, ainsi que la visite du président de l'Assemblée cubaine en Angola à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, comme des indicateurs importants justifiant la poursuite du développement des relations parlementaires.

Les relations entre l'Angola et Cuba, établies depuis 1975, sont historiques, solides et excellentes, et se caractérisent par une coopération étroite dans les domaines politique, diplomatique, sanitaire, éducatif et de la défense. Le partenariat stratégique, consolidé depuis l'indépendance, a été renouvelé en mettant l'accent sur le renforcement de l'économie et du commerce, ainsi que sur la formation du personnel angolais à Cuba, la coopération dans les domaines de la santé et de l'éducation en constituant les principaux piliers.

Coopération Angola-République arabe sahraouie démocratique

Ce mercredi également, le président de l'Assemblée nationale a reçu l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique en Angola, Hambi El Khalil Mayara, avec lequel il a évoqué le renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays. Le diplomate sahraoui a profité de cette occasion pour féliciter Adão de Almeida pour son élection à la présidence de l'Assemblée nationale angolaise.

Il a indiqué que cette rencontre avait également permis d'exposer la situation actuelle dans son pays, d'exprimer la gratitude de l'Angola pour son soutien à la cause sahraouie et de saluer le travail accompli par le Chef de l'État angolais, João Lourenço, dans l'exercice de son mandat au sein de l'Union africaine.

Les relations entre l'Angola et la République arabe sahraouie démocratique (RASD) sont historiques, solides et fondées sur la solidarité anticoloniale, l'Angola soutenant fermement l'autodétermination du peuple sahraoui. Ces relations s'inscrivent dans une coopération politique et diplomatique continue, notamment par le renforcement des liens parlementaires et du soutien au sein de l'Union africaine.