Soudan: Dr Kamil Idris réaffirme la solidarité du pays avec le Koweït

5 Mars 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a fait aujourd'hui un appel téléphonique avec Son Excellence Cheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmed Al-Sabah, Premier ministre de l'État du Koweït, afin de s'enquérir de la situation au Koweït suite aux attaques iraniennes sur le territoire koweïtien.

De son côté, le Premier ministre koweïtien a exprimé sa sincère gratitude au gouvernement et au peuple soudanais.

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a déclaré le plein soutien et la solidarité du Soudan avec l'État du Koweït, son Émir, son gouvernement et son peuple, dans la défense de la souveraineté et de la sécurité du Koweït, soulignant que cette attaque constitue une violation du droit international et de la Charte des Nations Unies souhaitant à l'État du Koweït sécurité et prospérité.

