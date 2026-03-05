L'Auditorium Frantz Fanon du Musée des Civilisations Noires (MCN) a vibré hier, mercredi 4 mars 2026, au rythme de la mémoire et de la résistance féminine. Devant un public composé d'universitaires, d'étudiants, d'amis et de proches de l'auteure, Odile Tendeng a présenté son ouvrage tant attendu, "Aliine Sitoye Jaata, la résistance par le chant", fruit de plus de vingt (20) années de recherche et de travail.

La cérémonie, empreinte d'émotion et de reconnaissance, a débuté par une allocution du Directeur général du MCN, Mouhamed Abdallah Ly, qui a salué l'initiative de ce lancement au sein de l'institution, gardienne des mémoires et des civilisations noires. Il a souligné l'importance de telles rencontres pour "intensifier les activités autour du livre" et faire du musée un espace vivant de débat et de transmission.

Un travail inédit sur une figure méconnue

L'ouvrage, préfacé par Madame le Professeur Penda Mbow, enseignante-chercheure à la retraite de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, a été salué comme une oeuvre majeure et inédite. Dans sa préface, le professeur Mbow a insisté sur le caractère novateur de ce travail, affirmant qu"'il n'y a jamais eu de publication sur une femme de la dimension d'Aliine Sitoye Jaata". Cette dernière, souvent comparée à Jeanne d'Arc, pour son courage et sa détermination face au colonisateur, mérite, selon elle, une place de choix dans le panthéon des figures historiques africaines.

Prenant la parole, Odile Tendeng a tenu à clarifier la nature de son travail. "Mon ouvrage n'est pas un livre d'histoire classique, mais un récit sur le cheminement de la dame de Cabrousse", a-t-elle précisé, insistant sur la dimension humaine et intime de sa quête.

Pendant plus de deux décennies, l'auteure a recueilli des témoignages directs, notamment auprès de la famille de l'héroïne, permettant de lever le voile sur une histoire longtemps restée dans l'ombre. Certains n'ont pas hésité à qualifier l'ouvrage de véritable oeuvre d'anthropologie, tant il plonge au coeur de la culture et des traditions diolas.

La résistance par le chant : Une arme pacifique

Au-delà du récit biographique, l'ouvrage met en lumière un aspect souvent ignoré de la lutte anticoloniale : la résistance par le chant. Interrogée en marge de la cérémonie, Odile Tendeng a expliqué que "le chant adoucit la confrontation. C'est une forme de résistance qui existait bien avant elle et qui a permis de conscientiser le peuple sans prendre les armes".

S'exprimergue Fatou Sow Sarr, commissaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) pour le Développement Humain et les Affaires Sociales, invitée à s'exprimer sur l'ouvrage, a souligné l'importance capitale de cette dimension. "Aline était très jeune, dans la vingtaine, comme la jeunesse d'aujourd'hui. Elle a vécu peu de temps mais a laissé un travail immense. Son héritage, c'est cette parole puissante utilisée comme arme contre l'adversaire, contre le colonisateur", a-t-elle déclaré.

Une déportation à Tombouctou et une quête de souveraineté mémorielle

L'ouvrage revient également sur un épisode douloureux de la vie de la résistante : sa déportation au Mali, notamment à Tombouctou. Un exil qui n'a pas eu raison de sa flamme combative, mais qui a au contraire renforcé son statut de symbole de la résistance. Pour Odile Tendeng, connaître cette histoire est essentiel à la construction de l'identité sénégalaise et africaine. "La souveraineté commence par connaître son histoire. Vous ne pouvez pas être souverain en partant de l'histoire de quelqu'un d'autre", a-t-elle martelé, interpellant directement les jeunes générations présentes dans la salle.

Un dialogue riche avec le public

La rencontre a également été marquée par un échange nourri entre l'auteure et le public, composé d'universitaires, d'étudiants et de passionnés d'histoire. Plusieurs intervenants ont salué le travail de fourmi réalisé par Odile Tendeng, saluant "un ouvrage qui fera date" et qui, selon Fatou Sow Sarr, "résonnera pour des siècles et des siècles dans la conscience des Sénégalais et des plus jeunes Sénégalais".

Cette cérémonie de lancement, première d'une série d'activités autour du livre au Musée des Civilisations Noires, aura permis de rappeler, s'il en était besoin, que la mémoire est un combat et que des figures comme Aliine Sitoye Jaata méritent amplement la lumière.