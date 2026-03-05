Sénégal: Société sénégalaise en déliquescence - La connaissance de soi comme thérapie naturelle

billet

Des origines de l'univers à notre époque d'Homo sapiens, dans son processus d'évolution, la nature bégaie mais ne se répète pas. C'est une loi universelle : nous portons tous une signature génétique unique ; jamais d'identiques. Ce langage de la nature va jusqu'à affecter les vrais jumeaux. Pourtant issus du même patrimoine génétique, ils seront nécessairement différenciés par les mutations, notamment avec le phénomène de l'épigénétique (mécanisme par lequel l'environnement et le mode de vie influencent l'expression de nos gènes).

En effet, ils ne vivront pas les mêmes expériences, ni n'auront les mêmes interactions sociales. Comme le disait d'ailleurs Bergson, "tout être vivant est une création originale, jamais répétée". C'est cet aspect biologique des choses qui doit nous pousser à la découverte de notre talent, à son aspect unique, à son caractère particulier.

Des étoiles originales !

D'ailleurs, dans le monde du sport, il y a toujours une particularité du génie. Un Messi n'a pas la même magie qu'un Ronaldo. Un Djokovic pas les mêmes ondulations qu'un Federer ou un Nadal. Même constat chez les étoiles montantes que sont Sinner et Alcaraz : le jeu de service de l'italien contraste d'avec le caractère imprévisible de celui du prodige espagnol.

Et les adeptes du ballon orange d'attester qu'un Lebron n'a pas les mêmes "moves" qu'un Jordan ou un Steph Curry. Et pourtant, chacun possède un talent intrinsèque, assurément hors du commun. Et chacun l'exprime d'une façon unique, d'une façon exceptionnelle. Pour dire que toutes ces étoiles brillent de manières différentes !

De la prise de conscience collective

Dans le même ordre d'idée, un citoyen conscient de la spécificité de sa personnalité sera moins exposé à l'énorme pression que notre mode de vie fait peser sur ses épaules.

En effet, à chaque étape de notre développement, du berceau au tombeau, on valse entre toutes formes de comparaison allant de "Quand va-t-il marcher? Parlera t'il?" à " Est-il marié ? Est-elle mariée ? A-t-il (a-t-elle) des enfants ? Un travail ?...." Une pression sociale telle qu'elle pousse les plus vulnérables à prendre le pari irrationnel d'aller en Europe par l'océan ou les Amériques par un chemin aussi tortueux que celui du Nicaragua.

C'est dans ce sillage qu'on a observé des gens commettre des exactions (vols ou agressions à main armée) pour assurer financièrement une cérémonie de baptême ou de mariage.

Car il ne faut pas faire moins que les autres. Tout est sujet à comparaison, comme si les contextes sont les mêmes pour tous, les possibilités pareilles pour tous. Le summum de la folie poussant même certains à commettre le plus odieux des actes, le crime sacrificiel, pour "réussir" et enfin trouver sa place aux yeux de la société.

Le mimétisme peut avoir de très fâcheuses conséquences. L'ignorance se poursuit jusqu'à ces femmes qui, dans une aliénation totale et dramatique, usent de la dépigmentation pour paraître claire, pour se conformer aux caractéristiques d'autres femmes, d'un autre environnement. Au-delà d'un vrai problème identitaire qui se pose, il faut noter que c'est une grande préoccupation de santé publique, avec les risques de développement de maladies tel le cancer de la peau ; surtout quand la mélanine n'est plus là pour protéger contre le rayonnement ultraviolet que le soleil nous envoie quelques fois.

La nature ne joue pas aux dés, pour paraphraser la célèbre expression d'Albert Einstein : "Dieu ne joue pas aux dés". Elle est équilibriste jusqu'au bout. Elle va jusqu'à ajuster notre morphologie (teint, taille...) à notre environnement. Elle outille chacun pour faire face à son milieu immédiat.

Qui suis-je ?

Pour se conformer à ce qui semble être une vérité universelle, notre système scolaire, à travers l'éducation différenciée notamment, devrait donc permettre de détecter les talents particuliers des uns et des autres et leur proposer un parcours qui mettrait en évidence leurs prédispositions. Même si notre enseignement propose des formations professionnelles et techniques dès le BFEM (brevet de fin d'études moyen), et après le baccalauréat, avec les ISEP (Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel), il faut dire qu'on en ait encore au stade de balbutiements.

Il faut multiplier les efforts dans ce sens. Entre autres avantages, ce serait aussi un moyen de désengorger nos universités, d'avoir de meilleurs profils pour des activités aussi fondamentales que la recherche et permettre d'alimenter en quantité et en qualité le monde professionnel. In fine, un puissant levier pour lutter contre le chômage.

L'idée est donc de se découvrir, de se comprendre et de trouver son propre chemin, sa propre voie, son harmonie propre dans une société en totale déliquescence. Bien sûr, on ne finit jamais de se découvrir, on ne se connaît jamais assez. Chaque jour étant un défi pour proposer la meilleure version de soi-même. C'est une quête perpétuelle.

En ce sens, l'école pourrait aider à intégrer ce paramètre en s'assurant que chacun, dans son "unicité" atteigne un minimum de niveau de savoir, de savoir-faire et de savoir-être lui permettant de trouver pleinement sa place dans une société où les fondamentaux vacillent dangereusement. Notamment avec une jeunesse qui se lève chaque matin au rythme de faits divers sur fond d'actes contre nature et autre transmission volontaire de VIH.

Elle aura certainement du pain sur la planche pour se retrouver dans une nation aux valeurs africaines et religieuses, et appelée à s'ouvrir dans un monde du donner et du recevoir, pour rester fidèle à la voie tracée par le président-poète. D'ailleurs, "mieux vaut être unique qu'une copie parfaite !", n'est-ce pas Mya ?

À notre maître en philosophie, le professeur Mounirou Diallo (UCAD, FLSH, département de philosophie).