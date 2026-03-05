Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a procédé, mardi dernier, à Gandiaye à la mise en service des nouvelles installations hydrauliques destinées au drainage des eaux usées de la commune vers les sites techniquement améliorés.

Financées par la Banque mondiale dans le cadre du Programme Eau/Assainissement en milieu rural (PEAMIR), pour un montant de 130 millions de dollars, l'équivalent de 70 milliards de francs CFA, ces infrastructures permettent d'accroître l'accès des populations aux services améliorés en eau, assainissement et hygiène dans les zones rurales et urbaines sélectionnées, tout en renforçant la gestion des ressources en eau.

Ces ouvrages d'assainissement sont composés de 31 km du réseau moderne d'accès qui desservent toute la commune, de 1125 branchements individuels à l'égout qui garantissent des services de proximité aux populations, de deux (2) stations de pompage équipées en technologie performante, d'une station d'épuration par lagunage naturel avec une capacité de 750 m3/jour et d'une autre station de traitement des boues de vidange d'une capacité de 15 m3/jour.

Pour le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, "cela veut dire que, dans les milieux urbains, on est plus proche de l'accès universel des populations à l'eau potable. Dans le monde rural, le taux d'accès est déjà à 96,2% en 2022. Et ceci grâce aux nombreux efforts consentis çà et là au niveau des autres programmes et projets mais aussi au Programme intégré pour la sécurité de l'eau et de l'assainissement (PISEA)".

Le ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement a, en outre, soutenu que dans le cadre du PEAMIR, le Sénégal a aussi engagé une nouvelle phase structurante avec le PISEA qui constitue la première phase d'une approche programmatique multiphase (MPA). Ce programme a été financé à hauteur de 800 millions de dollars, l'équivalent de 480 milliards de francs CFA, pour la période 2024-2031.

Déjà, annonce Cheikh Tidiane Dièye, la première phase de ce projet a été financé à hauteur de 200 millions de dollars, soit 120 milliards de francs CFA, par l'Association internationale de développement qui consacre une part significative de ses ressources à l'assainissement urbain et aux réformes du secteur.

Toutefois, du point des résultats, beaucoup de défis restent à relever en termes de poursuite des réformes, de durabilité des services, de réduction des disparités territoriales, du renforcement des synergies entre eau et assainissement, ou de l'intégration pleine des risques climatiques. Ainsi, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a confirmé à nouveau la présence du PEAMIR dans le bassin arachidier comme une aubaine pour les populations.

D'ailleurs, de grandes réalisations ont été obtenues en termes de réseau de drainage d'eau usée avec un linéaire de 98 km réalisé à Gandiaye, Nioro, Guinguinéo, Koungheul, Diourbel, Malème Hoddar et Mbirkelane. Il y a aussi, le branchement de 4726 bénéficiaires à l'égout, la réalisation de quatre (4) stations d'épuration, six (6) autres stations de pompage, six (6) stations de traitement de boue, 40.000 latrines familiales, une population de 513.000 additionnées aux services d'assainissement améliorés.