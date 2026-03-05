Angola: PayPay franchit le cap des 1,6 million de transferts mensuels sur KWiK

Luanda — Le portefeuille numérique PayPay a franchi, en février 2026, la barre des 1,6 million de transferts instantanés traités via le système KWiK, consolidant ainsi sa position d'acteur majeur de l'écosystème des paiements numériques en Angola.

Ces données proviennent du Rapport statistique mensuel publié par EMIS - Empresa Interbancária de Serviços (Société de services interbancaires), qui suit les performances des institutions intégrées à l'infrastructure nationale des paiements.

Selon un communiqué de presse de PayPay Africa transmis à ANGOP mercredi, 1 637 275 transactions ont été effectuées au cours du mois, soit une part de marché de 52,2 %.

La valeur totale traitée a atteint 24,5 milliards de kwanzas, soit une croissance annuelle de 142 %, portée par une adoption accrue des services de paiement de faible valeur et à haute fréquence.

L'expansion du portefeuille numérique s'inscrit dans la tendance de croissance du système KWiK, qui a enregistré 3,14 millions de transferts d'une valeur de 74,6 milliards de kwanzas au cours de la même période.

Parmi les autres participants, la Banque africaine d'investissement (BAI) se distingue avec 687 441 opérations (21,9 %) et USPM, opérateur d'Unitel Money, avec 395 505 transacions (12,6 %). Seize banques ont représenté à elles seules 11,6 % du total.

Le rapport montre également que l'utilisation du système est de plus en plus présente dans le quotidien des utilisateurs, comme en témoigne la valeur moyenne des transactions.

Dans le cas de PayPay, chaque transfert s'élevait à environ 14 956 kwanzas, ce qui indique que le service est principalement utilisé pour les paiements courants, les petits achats et les transferts d'aide familiale.

La croissance du nombre d'utilisateurs reflète le dynamisme des opérations.

La plateforme compte plus de 625 000 comptes actifs, soit une augmentation de 146,7 % par rapport à la même période l'an dernier. Rien qu'en février, le nombre de nouveaux utilisateurs a progressé de 5,2 %.

Le système KWiK poursuit son expansion et l'Angola compte actuellement plus de 12,3 millions de comptes enregistrés et environ 24,8 millions de clés de paiement actives, ce qui représente une croissance annuelle de plus de 180 %.

Le rapport souligne que cette augmentation est le fruit de la digitalisation accrue des services financiers et de l'accès facilité aux portefeuilles électroniques.

Les données désormais disponibles confirment également l'impact de la digitalisation sur les habitudes de paiement, notamment chez les jeunes et les travailleurs du secteur informel.

En février dernier, 66,4 % des transferts KWiK effectués dans le pays étaient inférieurs à 10 000 kwanzas, un indicateur qui témoigne d'une meilleure inclusion financière et d'une utilisation croissante des solutions mobiles comme alternative aux espèces.

D'après les statistiques officielles, le système de paiement instantané a traité 6,1 millions de transactions au cours des deux premiers mois de 2026, pour un montant de 144,68 milliards de kwanzas, confirmant ainsi sa position parmi les segments à la croissance la plus rapide du secteur financier national.

Cette tendance devrait se poursuivre tout au long de l'année, portée par l'évolution technologique du marché et le renforcement des services proposés par les opérateurs de paiement numérique, dans un contexte de migration croissante vers les services financiers électroniques dans le pays.