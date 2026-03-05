Angola: Le MINSA réitère la mise à jour des programmes d'études du cours de soins infirmiers

Luanda — Le ministère de la Santé (MINSA) a réaffirmé mercredi à Luanda que l'harmonisation et la mise à jour des programmes d'études constituent une étape cruciale pour améliorer la qualité de la formation infirmière spécialisée.

Cette déclaration a été faite à l'issue de l'atelier sur l'harmonisation et la mise à jour des programmes des cours de spécialisation postsecondaires en soins infirmiers.

Dans un communiqué de presse, le MINSA a également réaffirmé son engagement à valoriser les ressources humaines et à consolider un système national de santé plus efficace et qualifié, capable de relever les défis actuels et futurs.

Selon le document, les professionnels de ce domaine représentent environ 70 % du personnel du secteur de la santé.

La séance de clôture était présidée par Job Monteiro, coordinateur et directeur technique de l'Unité de mise en oeuvre du Programme de formation des ressources humaines en santé (UIP-PFRHS).

L'atelier a réuni 65 participants des provinces de Cabinda, Bié, Benguela, Bengo, Cunene, Huíla, Huambo, Malanje, Luanda, Lunda Sul, Namibe et Uíge, soit 93 % des 70 participants attendus.

La réunion a permis d'analyser le cadre réglementaire des spécialisations postsecondaires, les propositions de mise à jour des programmes, les matières des plans complémentaires et leurs cursus respectifs, ainsi que de partager les expériences des provinces de Benguela, Cabinda, Huíla et Namibe.

Huíla a été mise en avant comme la première province à avoir lancé une formation postsecondaire, notamment dans le domaine des soins infirmiers en santé maternelle.