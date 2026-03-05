Angola: Le pays récompensée par trois prix dans la catégorie « Meilleure destination touristique de l'année »

Berlin — L'Angola a été récompensé mercredi dans la capitale allemande par trois prix dans les catégories « Meilleure destination et diversité des paysages de l'année », « Meilleure vidéo promotionnelle d'une destination touristique » et « Ministre du Tourisme de l'année », dans le cadre de sa participation au Salon international du tourisme de Berlin (ITB), qui s'achève ce jeudi 5.

Cette distinction, qui a marqué la deuxième journée du plus grand salon mondial du tourisme, a été décernée par l'agence de voyages Pacific Area Travel Association Reuters, qui a également récompensé des personnalités d'autres pays présents à l'ITB, comme le Zimbabwe, qui a reçu le prix du « Ministre du Tourisme de l'année en Afrique », le Botswana, « Ministre du Tourisme de l'année pour la conservation de la nature », et la Jamaïque, « Ministre du Tourisme de l'année au niveau mondial », entre autres.

Concernant ces distinctions, la directrice de l 'INFOTUR, Allicia Santos, représentant le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, s'est félicitée de cette reconnaissance et a souligné que ce succès était le fruit du travail accompli par le secteur ces derniers temps et de l'organisation de l'Angola lors de sa participation au plus grand salon mondial du tourisme.

Outre la cérémonie de remise des prix, précédée d'une table ronde sur « L'avenir du tourisme », le programme angolais de l'avant-dernière journée de l'ITB 2026 comprenait également plusieurs réunions de partenariat, notamment une rencontre entre le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, et le président de l'Association du tourisme de Bavière (DRV), Volker Adams, ainsi qu'un représentant de la Fondation DER et le président de la BTW, Sören Hartmann.

L'après-midi a été consacrée à la découverte de la gastronomie nationale, un moment qui a attiré la quasi-totalité des voyagistes et des visiteurs sur le stand angolais. Ce dernier proposait des spécialités culinaires et des boissons typiques du pays, telles que les fèves de palme, le kikuanga et l'aguardente.

Un autre moment fort qui a animé et mobilisé le stand angolais a été la dimension culturelle, avec une forte présence de la kizomba, du semba et du kuduro, ainsi que des danses traditionnelles angolaises.

Cette effervescence a même incité les autres exposants à quitter leurs stands pour partager un moment convivial avec les Angolais.

Ce jeudi, le programme de l'organisation prévoit des réunions d'affaires et la cérémonie de clôture de l'événement, qui sera suivie d'un dîner de gala pour les exposants.

Outre son contenu axé sur les affaires et le partage de connaissances, l'ITB 2026, qui coïncide avec le 60e anniversaire de l'événement, met l'accent sur des expériences favorisant les échanges entre les participants, dans le but de contribuer au développement du tourisme.

Organisé par Messe Berlin, le plus grand salon mondial du tourisme est centré sur la digitalisation, le développement durable et l'expansion internationale du réseau ITB vers les marchés émergents.

Cette édition réunit plus de cinq mille exposants venus de plus de 170 pays, sous le slogan « Découvrez les histoires de 60 ans d'héritage ».

L'événement met également l'accent sur le thème « Vers un tourisme équilibré », en soulignant l'importance du développement durable, de l'intelligence artificielle et de l'avenir du voyage.