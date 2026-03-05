Angola: Appel à des candidatures pour la succession d'Hélder Pitta Gróz

Luanda — Le Conseil Supérieur de la Magistrature du Ministère Public (CSMMP) a annoncé ce mercredi l'ouverture des candidatures pour le poste de procureur général de la République, actuellement occupé par Hélder Pitta Gróz, qui a fait part de son intention de quitter ses fonctions.

L'annonce a été publiée au quotidien « Jornal de Angola », suite à une communication d'Hélder Pitta Gróz à l'assemblée plénière, dans laquelle il informe de sa décision de quitter ses fonctions de procureur général de la République et de président du Conseil supérieur de la Magistrature du Ministère Public.

Conformément au règlement approuvé par l'assemblée plénière, le processus électoral sera mené par une commission électorale, placée sous l'autorité du CSMMP et composée de cinq membres nommés par l'assemblée plénière. Le début et la fin des travaux de la commission suivront le calendrier électoral.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les candidatures doivent être adressées au président de la Commission électorale, par le biais d'une demande accompagnée d'un curriculum vitae de cinq pages maximum. Le dossier doit être déposé au secrétariat du CSMMP ou envoyé à l'adresse électronique institutionnelle csmmp@pgr.ao.

Selon la réglementation, les membres du CSMMP ont la capacité électorale active ; ceux qui présentent une candidature perdent ce droit. Les procureurs généraux adjoints de la République et les magistrats en exercice ont la capacité électorale passive.

La Commission électorale est chargée d'assurer les conditions logistiques et techniques nécessaires à l'organisation du processus, de vérifier et de valider les candidatures, ainsi que d'établir la liste électorale par tirage au sort, en présence des candidats ou de leurs représentants.

La Commission est également chargée d'organiser le scrutin, de vérifier la sécurité des urnes, de rédiger le procès-verbal, d'examiner et de statuer sur les réclamations, d'enregistrer les données électorales, de distribuer les bulletins de vote, de dépouiller et de valider les votes, et de proclamer les résultats.

Le vote se déroule en une seule journée, au lieu indiqué sur la convocation. Chaque électeur a le droit de voter pour trois candidats. Une fois le scrutin clos, le président du CSMMP communique par écrit au président de la République les noms des trois candidats ayant obtenu le plus de voix, par ordre décroissant.