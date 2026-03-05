Angola: L'agriculture familiale reçoit une aide financière à Chibia

Chibia — Cent quarante producteurs enregistrés dans la municipalité de Chibia, province de Huíla, ont bénéficié d'un nombre égal de téléphones portables préchargés, dans le cadre de la troisième phase du Projet de développement de l'agriculture commerciale et familiale d'Angola (MOSAP 3).

Il s'agit de la deuxième distribution, après celle de février 2025 qui avait concerné 2 606 personnes, soit un total de 2 746 bénéficiaires dans les municipalités de Chibia et Capunda Cavilongo.

Ces téléphones portables, appelés « incitations », sont préchargés d'un montant non remboursable de 848 000 kwanzas, et les producteurs doivent les utiliser exclusivement pour l'achat de semences et de matériel agricole auprès d'entreprises partenaires du projet.

En plus de ce montant, les producteurs disposent d'une réserve supplémentaire de 212 000 kwanzas pour financer des services tels que la préparation des terres ou la main-d'oeuvre pour ceux qui ont besoin d'aide pour préparer ou démarrer leurs cultures.

S'exprimant à ce sujet ce jeudi, Carla Celestino, spécialiste junior en agriculture et agroalimentaire pour la région Sud du MOSAP 3, a souligné que l'objectif est d'accroître la productivité agricole et d'élevage et de promouvoir la résilience climatique des producteurs ruraux inscrits aux écoles pratiques.

Elle a souligné que des séances de sensibilisation ont été organisées dans les écoles de terrain afin d'inciter les producteurs à utiliser leurs téléphones portables avec la plus grande prudence, car ils peuvent finir par servir de comptes bancaires ou personnels.

De son côté, l'administrateur municipal de Chibia, Sérgio da Cunha Velho, a insisté sur l'importance des mesures incitatives qui permettront d'améliorer les conditions de travail des terres, d'accroître la productivité et d'augmenter les revenus des familles d'agriculteurs de la région.

Il a réaffirmé l'engagement de l'administration à continuer de soutenir les initiatives favorisant le développement rural, la lutte contre la pauvreté et l'autonomie productive des familles paysannes de Chibia, conformément aux objectifs du projet et à la politique de diversification économique du pays.

Le projet, qui couvrait initialement les municipalités de Chibia et de Quipungo, avec la nouvelle Division politico-administrative (DPA), a également été étendu à Capunda Cavilongo et Chicungo, anciennes communes élevées de ces deux municipalités, bénéficiant ainsi à plus de quatre mille personnes.