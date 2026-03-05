Angola: Des hommes d'affaires allemands manifestent leur intérêt pour l'investissement en Angola

Berlin — Plusieurs hommes d'affaires allemands ont manifesté leur intérêt pour investir en Angola, principalement dans le secteur touristique angolais, attirés par les opportunités d'affaires présentées par le pays lors du Salon international du tourisme de Berlin (ITB) 2026, qui s'est achevé ce jeudi en Allemagne.

Selon Volker Adams, président de l'association Travel-DRV, à l'issue de l'ITB, son organisation enverra un grand nombre d'investisseurs allemands en Angola afin d'évaluer le potentiel touristique et les opportunités d'affaires offertes par le pays.

Dans une déclaration à la presse angolaise présente au plus grand salon mondial du tourisme, après une rencontre avec le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, M. Adams a indiqué que de nombreux hommes d'affaires allemands souhaitaient investir dans les infrastructures pour soutenir le développement du tourisme angolais.

« Nous mettrons tout en oeuvre pour envoyer prochainement une délégation de PDG et de personnalités importantes du secteur du voyage afin de prospecter le marché touristique angolais et concrétiser ainsi notre intention d'investir », a-t-il assuré.

Volker Adams a jugé fructueuse sa rencontre avec la délégation angolaise au salon, car elle a permis d'analyser et d'échanger sur l'offre touristique de l'Angola aux entrepreneurs allemands.

Il a exprimé l'espoir d'amener plusieurs entrepreneurs allemands en Angola afin de contribuer au développement du tourisme dans le pays.

Il a également indiqué que l'association professionnelle était disposée à soutenir l'Angola dans la promotion de son potentiel touristique et culturel auprès des agents de voyages et des personnes intéressées par les produits angolais.

Sous le slogan « Découvrez les histoires de 60 ans d'héritage », le plus grand salon mondial du tourisme, dont l'Angola est le pays hôte, est organisé par Messe Berlin.

L'événement met l'accent sur la digitalisation, le développement durable et l'expansion internationale du réseau ITB vers les marchés émergents.

Ce jeudi, le programme comprend des rencontres d'affaires et la cérémonie de clôture, qui sera marquée par un dîner pour les exposants.

Outre le contenu et les connaissances commerciales, ITB 2026, qui coïncide avec les célébrations du 60e anniversaire de l'événement, investit également dans des expériences qui renforcent les relations entre les participants, dans le but de développer le tourisme.

Cette édition réunit plus de cinq mille exposants provenant de plus de 170 pays.

L'événement est placé sous le thème « Vers un tourisme équilibré », mettant l'accent sur le développement durable, l'intelligence artificielle et l'avenir du voyage.