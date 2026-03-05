Angola: Préparation aux Championnats du monde de tennis de table entravée par des difficultés

Luanda — Les équipes angolaises de tennis de table rencontrent des difficultés logistiques dans leur préparation aux Championnats du monde par équipes, qui se dérouleront du 28 avril au 10 mai à Londres, a déclaré l'entraîneur national, Manuel Pimenta, ce mercredi à Luanda.

S'adressant à l'ANGOP, l'entraîneur a indiqué que l'équipe ne dispose actuellement pas des conditions nécessaires pour effectuer deux séances d'entraînement quotidiennes, en raison de limitations en matière de nutrition, de transport et d'autres soutiens essentiels à un régime plus intensif.

Selon l'entraîneur, dans cette première phase, pour travailler sur deux périodes, il est nécessaire d'assurer des conditions nutritionnelles adéquates, une alimentation suffisante et le transport, des ressources que la fédération angolaise n'a pas encore mises à disposition. « C'est pourquoi le groupe ne s'entraîne que sur une seule période. »

Les séances d'entraînement des équipes masculine et féminine ont lieu simultanément à 9h00 au Centre de haute performance, situé dans la Cidadela Desportiva.

La préparation qui a débuté le 10 janvier entre dans son troisième mois, l'équipe technique se concentrant sur l'amélioration des aspects techniques et tactiques, après une première phase axée sur la préparation physique.

La présélection initiale comprenait huit athlètes masculins et huit athlètes féminines, nombre réduit par la suite à quatre représentants dans chaque catégorie.

L'Angola s'est qualifié pour le Championnat du monde organisé par la Fédération internationale de tennis de table (ITT), un événement inscrit dans le cadre des célébrations du centenaire de l'instance dirigeante de ce sport.

L'objectif principal, selon l'entraîneur, est de franchir la phase de groupes et de faire honneur aux couleurs nationales lors de la première participation de l'Angola à un Championnat du monde par équipes dans ce nouveau format.

Chez les hommes, l'équipe est dans le groupe 14, avec les États-Unis, Singapour et la Côte d'Ivoire.

Chez les femmes, l'Angola partage son groupe avec l'Autriche, le Ghana et Porto Rico.

Dans chaque groupe, seules deux équipes accèdent à la phase suivante, disputée selon un système d'élimination directe.

Les joueurs suivants ont été appelés pour l'équipe masculine : Elizandro André, Délcio Cassule, Domingos Manuel et Francisco Fernandes.

Pour l'équipe féminine, Isabel Albino, Ruth Tavares, Kaylane de Sousa et Eugénia Simões font partie de l'équipe.

