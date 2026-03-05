Afrique: Un diplomate angolais participe à l'ouverture de l'Année judiciaire de la Cour africaine

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Éthiopie, Miguel Bembe, a participé le 2 de ce mois à l'ouverture de l'Année judiciaire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui s'est tenue à Arusha, en Tanzanie.

Le président du Ghana, John Dramani Mahama, était présent en tant qu'invité d'honneur.

En marge de l'événement, Miguel Bembe s'est entretenu avec le président de la Cour africaine, le juge Blaise Tchikaya.

Au cours de cette rencontre, ils ont évoqué le renforcement du rôle de l'institution sur le continent et la nécessité d'accroître l'efficacité de la Cour.

Le diplomate angolais a encouragé les États africains à ratifier le Protocole portant création de la Cour et à adhérer à la déclaration prévue à l'article 34(6), qui garantit l'accès direct des citoyens et des organisations de la société civile à l'instance judiciaire.

Miguel Bembe a également souligné l'importance d'améliorer les mécanismes de contrôle des décisions de la Cour, afin de garantir leur application par les États membres.

Il a par ailleurs plaidé pour une meilleure coordination entre la Cour africaine, les juridictions nationales et les institutions judiciaires régionales, en vue de renforcer la coopération et d'harmoniser la jurisprudence sur le continent.

Parmi les propositions présentées figurent le renforcement des actions de sensibilisation et d'éducation juridique afin d'améliorer la connaissance du public sur le fonctionnement de la Cour, ainsi que la nécessité de garantir des ressources financières et techniques adéquates pour faire face au nombre croissant d'affaires.

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie de l'architecture de gouvernance de l'Union africaine et a pour mission d'assurer la protection des droits humains sur le continent.