Afrique: Nomination d'un Angolais à un poste au sein de l'Union africaine

Luanda — Le ressortissant angolais Edgar Leandro a récemment été nommé directeur du marketing et du développement commercial au Conseil consultatif de l'Union africaine (CUUA), une structure de la Région 5 rattachée à l'organisation continentale.

Ce fonctionnaire du ministère de la Jeunesse et des Sports de l'Angola aura pour mission de structurer des modèles de financement durables, de renforcer les partenariats stratégiques et de consolider la dimension économique du sport régional, selon une note ministérielle consultée par ANGOP ce mercredi à Luanda.

L'institution se concentre sur la santé et le bien-être, l'éducation de qualité, l'égalité des genres, le travail décent et la croissance économique, ainsi que la paix et la justice.

Dans le cadre de ses fonctions, Edgar Leandro sera également chargé de structurer la politique de marketing régionale, de mobiliser des partenariats stratégiques continentaux et internationaux et de renforcer la présence institutionnelle et numérique de l'organisation.

L'Union africaine reconnaît le sport comme un instrument stratégique de développement, d'intégration régionale et de promotion de la jeunesse.

L'Union africaine elle-même, à travers son Agenda 2063, considère le sport comme un catalyseur d'inclusion sociale, d'emploi des jeunes, de cohésion régionale et de diplomatie continentale.

La région 5 de l'AUSC, qui regroupe dix pays d'Afrique australe, joue un rôle central grâce à l'organisation des Jeux régionaux de la jeunesse, des programmes de formation technique, la promotion du sport féminin, la coopération intergouvernementale dans le secteur sportif et la mobilisation de partenariats public-privé.

Au niveau international, ce cadre est également conforme à la résolution 70/1 des Nations Unies (Agenda 2030 pour le développement durable), qui reconnaît le sport comme un vecteur de développement et de paix.

L'Agenda 2030 de cette organisation identifie le secteur sportif comme un facilitateur de la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'égalité des sexes, de l'emploi des jeunes et du renforcement institutionnel.

