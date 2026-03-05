Angola: Des professeurs de l'URNM invités à renforcer leur recherche et leurs publications scientifiques

Malanje ( — Le recteur de l'Université Reine Njinga a Mbande (URNM), Eduardo Ekundi Valentim, a invité les professeurs de l'établissement à renforcer leurs recherches scientifiques en menant des projets ambitieux en vue de leur publication dans des revues scientifiques reconnues.

Ce défi a été lancé mercredi lors d'une réunion de consultation avec des professeurs de l'Institut de Technologie Agroalimentaire (ITA), dans le cadre du dialogue institutionnel et de la politique de renforcement académique, selon un communiqué de l'université.

Le recteur a insisté sur la nécessité de privilégier les publications rigoureuses sur le plan scientifique et d'éviter les revues manquant de crédibilité académique.

Il a également souligné que le projet FEA, mené par l'établissement, est une source de fierté, et que la sélection de l'Université parmi les sept projets retenus témoigne de la reconnaissance des progrès accomplis.

Il a toutefois insisté sur l'importance d'une plus grande audace, d'un engagement accru et d'une implication scientifique renforcée de la part du corps professoral.

Lors de la consultation, les membres du corps professoral ont exprimé leurs préoccupations concernant la carte de santé, la nécessité de la formation continue et la charge de travail importante à laquelle beaucoup sont soumis.

En réponse, Eduardo Ekundi Valentim a réaffirmé l'importance cruciale de la carte de santé et a insisté sur le strict respect des normes légales régissant le secteur, mettant en garde contre les risques liés à la méconnaissance des dispositions légales applicables, selon le document.

Le rectorat a présenté la structure organisationnelle de l'université et les perspectives de développement du futur campus, soulignant les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la Faculté des sciences médicales et de la santé, le fonctionnement de l'Institut polytechnique et le développement de l'Institut des technologies agricoles, qui couvre les domaines de l'agronomie et de la zootechnie, du droit, de l'économie, du management et de l'administration.

Des progrès ont également été mentionnés concernant l'organisation interne du rectorat, la revitalisation de la bibliothèque universitaire et les projets de création d'infrastructures de logement pour les étudiants et le personnel enseignant.