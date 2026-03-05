Angola: Cuanza-Norte se mobilise contre la prévalence des grossesses adolescentes

Ndalatando — La vice-gouverneure de Cuanza-Norte chargée des affaires politiques, économiques et sociales, Esperança Rodrigues, a lancé mercredi un appel à une action coordonnée, ferme et continue de toute la société pour lutter contre la prévalence des grossesses adolescentes et des tentatives de suicide chez les jeunes.

Selon Esperança Rodrigues, ces phénomènes menacent l'avenir des communautés et le développement de la province.

S'exprimant lors de l'ouverture d'une réunion avec des femmes leaders de la province, la responsable a ajouté la fragilité de nombreuses familles à la liste des défis à relever.

Au nom du gouverneur de la province, João Diogo Gaspar, la vice-gouverneure a souligné que la lutte contre ces phénomènes exige une action coordonnée, ferme et continue de toute la société.

L'Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) 2023/2024 révèle qu'environ 43 % des adolescentes tombent enceintes jeunes, et qu'une part importante d'entre elles ne sont pas scolarisées en raison de leur grossesse, a-t-elle souligné.

Elle a estimé que ces indicateurs exigent un renforcement de l'accès à l'éducation et aux services de santé reproductive.

Pour Esperança Rodrigues, la plus grande préoccupation réside dans le fait que de nombreuses adolescentes enceintes sont privées d'opportunités adéquates en matière d'éducation, de formation professionnelle et de santé, une situation qui « renforce » le cycle de la pauvreté et de la vulnérabilité.

Cette rencontre avec des femmes leaders a été organisée par le Bureau provincial de Cuanza-Norte pour l'action sociale, la famille et l'égalité des genres, dans le but de réfléchir au rôle et à l'influence des femmes leaders au sein de la famille et de la communauté.

Plus de 200 femmes de tous horizons sociaux ont participé à cet événement, notamment des dirigeantes d'organisations féminines, des représentantes du gouvernement et des agences de défense et de sécurité, des athlètes, des artistes, des universitaires, et bien d'autres.

Lors de cet événement, les participants ont analysé le Plan provincial d'éducation et de sensibilisation communautaire et urbaine contre les grossesses adolescentes, la prostitution infantile, le suicide chez les adolescents et la désintégration familiale.

Ce plan prévoit, entre autres mesures, des actions visant à renforcer les capacités des familles en matière de réduction des conflits, à intensifier le dialogue et à organiser des conférences communautaires sur l'importance de la prévention de ces problèmes.

À l'occasion, la directrice du Bureau provincial de Cuanza-Norte pour l'action sociale, la famille et l'égalité des genres, Laurinda Elisa, a indiqué que cette réunion s'inscrivait dans le cadre des activités de la campagne de la Journée internationale des femmes, célébrée cette année sous le thème « Droits, justice, action pour toutes les femmes et les filles ».

Elle a précisé que la discussion de ce plan lors de l'événement visait à sensibiliser la population aux risques et aux conséquences des grossesses précoces et à encourager l'éducation des jeunes.

Elle a souligné l'importance de valoriser la vie et de renforcer les réseaux de soutien pour la prévention du suicide chez les enfants et les jeunes, ainsi que le rôle de la communauté dans la promotion de l'unité et de la solidarité et dans la création d'environnements sains pour l'épanouissement des jeunes.

Concernant la campagne de la Journée internationale des femmes en mars, elle a souligné qu'elle renforcera l'idée que l'émancipation des femmes est indissociable de celle de la famille et des jeunes.

Elle inspirera également l'action collective et favorisera un dialogue ouvert, encourageant les pratiques contribuant à une société plus juste, inclusive et respectueuse de la vie, a-t-elle conclu.