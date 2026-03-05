Angola: Un homme arrêté à Uíge pour avoir tué sa femme par jalousie

3 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Uíge — Un homme de 42 ans, accusé d'avoir tué sa femme par jalousie, la soupçonnant d'infidélité, a été arrêté lundi à Uíge, chef-lieu de la province du même nom, par le Service d'enquêtes criminelles (SIC) de la région.

L'incident, survenu dans le quartier de Papelão (zone 3), a conduit au décès de la femme, âgée de 40 ans, battue à mort.

Selon le porte-parole du SIC à Uíge, Zacarias Fernando, l'accusé, ne trouvant pas sa femme à son domicile, la soupçonnant d'infidélité, s'est déchaîné contre elle, lui infligeant de multiples coups.

Zacarias Fernando a ajouté que la jeune femme n'a pas survécu à ses blessures et est décédée sur place. Après les faits, l'auteur présumé a abandonné le corps dans la maison et a pris la fuite.

Suite à cet incident, l'accusé a été déféré au parquet pour la suite de la procédure.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.