Angola: Un homme arrêté à Uíge pour avoir tué sa femme par jalousie

Uíge — Un homme de 42 ans, accusé d'avoir tué sa femme par jalousie, la soupçonnant d'infidélité, a été arrêté lundi à Uíge, chef-lieu de la province du même nom, par le Service d'enquêtes criminelles (SIC) de la région.

L'incident, survenu dans le quartier de Papelão (zone 3), a conduit au décès de la femme, âgée de 40 ans, battue à mort.

Selon le porte-parole du SIC à Uíge, Zacarias Fernando, l'accusé, ne trouvant pas sa femme à son domicile, la soupçonnant d'infidélité, s'est déchaîné contre elle, lui infligeant de multiples coups.

Zacarias Fernando a ajouté que la jeune femme n'a pas survécu à ses blessures et est décédée sur place. Après les faits, l'auteur présumé a abandonné le corps dans la maison et a pris la fuite.

Suite à cet incident, l'accusé a été déféré au parquet pour la suite de la procédure.