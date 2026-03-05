Angola: Le Brent est négocié à 82,20 $US

5 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence pour les exportations angolaises, a ouvert la séance de jeudi à 82,20 $US, après avoir clôturé la séance précédente à 81,40 $US.

Mercredi, le prix de cette matière première a fluctué entre 80,30 $US et 84,48 $US, selon le site spécialisé « investing.com ».

Depuis vendredi dernier, les cours du pétrole brut Brent sont influencés par le conflit au Moyen-Orient, déclenché par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Les tensions se sont encore exacerbées cette semaine après le naufrage par les États-Unis d'un navire de guerre iranien près du Sri Lanka, en eaux internationales, une action qui a mis en évidence l'extension du conflit au-delà du golfe Persique.

Les marchés suivent de près l'évolution de la situation diplomatique, et des informations suggèrent que le ministère iranien du Renseignement a contacté Washington pour négocier une fin au conflit.

