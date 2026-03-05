Angola: La visite du pape Léon XIV renforce la mission d'évangélisation

Caxito — La visite du pape Léon XIV en Angola, prévue du 18 au 21 avril prochain, représente un moment unique de ressourcement spirituel pour les Angolais et une occasion de renforcer la mission d'évangélisation, selon les responsables religieux et politiques de la province de Bengo.

Réagissant à l'annonce de la visite du Saint-Père, les responsables religieux et politiques de la province de Bengo ont exprimé l'espoir que le pape Léon XIV apporterait un message d'amour et d'unité aux Angolais.

La révérende Rosa Valentim, de l'Église méthodiste unie, considère la visite du pape comme un voyage apostolique et souligne que « lorsqu'un chef religieux se rend dans un pays, c'est que Dieu veut parler à chacun d'entre nous ».

De son côté, le révérend Floriano Faustino Bandeira, également de l'Église méthodiste unie, affirme que le message central du pape devrait être un message d'unité, en particulier dans un contexte où une certaine distance est perçue entre les communautés chrétiennes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan politique, la visite du Saint-Père en Angola est perçue comme un signe de reconnaissance internationale et de renforcement des institutions.

Soares Ventura, secrétaire provincial du PRA-JA à Bengo, espère que le Pontife sensibilisera les autorités aux défis sociaux qui touchent les citoyens, en encourageant une plus grande attention aux questions de justice sociale et de solidarité.

Adão Macumbi, secrétaire provincial du PRS, estime que la visite du Pape sera porteuse d'un message d'amour.

Le pape Léon XIV effectuera une visite apostolique dans le cadre d'une tournée qui le conduira dans d'autres pays africains, tels que l'Algérie, le Cameroun, l'Afrique du Sud et la Guinée équatoriale.

La première visite papale en Angola a eu lieu en 1992, avec la venue de Jean-Paul II, et la seconde en 2009, avec Benoît XIV.