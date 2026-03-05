Angola: La SODIAM récolte 25,8 millions de dollars US grâce à une vente aux enchères de diamants

Luanda — La Société nationale de commercialisation des diamants d'Angola (SODIAM) a récolté mercredi 25,8 millions de dollars US grâce à la vente aux enchères de 74 diamants bruts exceptionnels.

Au total, 2 560,17 carats de diamants bruts, provenant des sociétés minières Furi, Somiluana, Cuilo Kwenda, Lulo, Kaixepa, Chitotolo, Mussende, Catoca et Luele, ont été mis aux enchères.

Selon un communiqué de la SODIAM, les séances d'évaluation se sont déroulées du 23 février au 4 mars dans les locaux de la société à Luanda, les offres étant soumises en ligne sur la plateforme www.transatlanticgemsales.com jusqu'à 10h00 de mercredi.

Quarante-deux sociétés ont participé à cette 16e vente aux enchères de la SODIAM, sur les 423 inscrites. Elles représentaient les principaux centres et marchés du diamant à travers le monde.

Le communiqué précise que l'afflux massif de clients a entraîné une brève saturation de la plateforme dans les dernières minutes avant sa fermeture automatique.

Le document indique que le format actuel des enchères, instauré par le décret présidentiel 175/18 du 27 juillet, bénéficie d'une confiance croissante de la part des sociétés minières et des acheteurs grâce à la transparence et à l'équité du processus.

Concernant les résultats des enchères - supérieurs de 22,97 % aux prévisions -, José Silva, administrateur exécutif de la SODIAM, cité dans le rapport, déclare qu'ils reflètent une amélioration de la demande pour certaines catégories de diamants bruts.

Il souligne que les sociétés minières participant à ces enchères se sont déclarées satisfaites de leur participation et de l'amélioration du marché.

Par conséquent, il a assuré que la SODIAM et les différents partenaires du secteur diamantaire poursuivront leurs efforts pour la tenue régulière d'enchères afin de suivre l'évolution des prix.

À propos de la SODIAM

Fondée en 1999, la SODIAM E.P. est l'entreprise publique chargée de la commercialisation et de l'exportation de l'ensemble de la production diamantifère angolaise.

Les diamants commercialisés par la société proviennent de vingt-sept gisements de kimberlite et d'alluvions, couvrant tout le spectre des qualités en termes de taille, de forme, de pureté et de couleur.