Angola: Cabinda enregistre plus de 200 cas de rougeole en deux mois

4 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Cabinda — Deux cent trente-trois cas de rougeole ont été diagnostiqués ces deux derniers mois dans la province de Cabinda par les autorités sanitaires locales, a annoncé la responsable du Département de la santé publique et de la lutte contre les maladies endémiques, Margarida Tembo.

Dans une déclaration à la presse ce mercredi, la responsable a indiqué que la situation est maîtrisée grâce à l'intensification des campagnes de vaccination contre la maladie dans plusieurs quartiers de la ville de Cabinda, notamment Povo Grande et Chiweca.

À titre d'exemple, elle a expliqué que la municipalité enregistrait initialement 10 cas par jour, contre un à deux cas actuellement.

Elle a précisé que les cas enregistrés à Cabinda et dans d'autres municipalités sont pris en charge au Centre de santé de Chiweca, où des équipes et des ressources suffisantes ont été mobilisées à cet effet.

Afin d'enrayer la propagation de la maladie, la responsable a conseillé aux mères et aux tuteurs d'être particulièrement attentifs aux symptômes, car il s'agit d'une maladie contagieuse, grave et potentiellement mortelle.

« Dès l'apparition de symptômes tels que fièvre, éruption cutanée, conjonctivite et toux sèche, la mère doit emmener l'enfant au centre de santé le plus proche », a-t-elle conseillé.

La responsable a également recommandé de renforcer les mesures d'hygiène pour les enfants, notamment après leur sortie de l'hôpital : bains réguliers, lavage et repassage des vêtements, et isolement temporaire. ANGOP/ING/JFC/LUZ

