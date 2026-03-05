Angola: Effondrement d'un mur - Un enfant meurt à Menongue

Menongue — Un enfant de quatre ans est décédé et un autre de deux ans a été blessé mardi matin suite à l'effondrement d'un mur dans le quartier de Pandeira, en périphérie de la ville de Menongue, en raison des fortes pluies qui s'abattent sur cette région du sud de l'Angola.

L'incident s'est produit alors que les deux enfants, membres d'une même famille, jouaient derrière une maison en mauvais état. L'autre victime, âgée de deux ans, a été grièvement blessée et son état est actuellement stable grâce à des soins médicaux.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le père du défunt, José Manuel Ndala, a exprimé sa profonde tristesse face à ce drame.

« Ce matin, j'étais chez moi. Les enfants de mon frère aîné sont venus chercher mon fils. Ils l'ont amené ici. J'étais distrait, je n'ai rien entendu d'autre que l'effondrement de la maison », a-t-il raconté.

Selon le père, l'un des enfants a réussi à s'échapper, mais les autres ont été touchés par les décombres.

Sur place, Nelson Katongo, l'aîné, a exprimé son inquiétude quant à l'état de plusieurs habitations construites avec des matériaux fragiles, surtout en cette saison des pluies, et a appelé les autorités à renforcer la surveillance et la sensibilisation des familles aux risques liés aux constructions précaires.