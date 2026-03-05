Angola: ISCED-Huíla va cartographier les principales sources d'eau

Lubango — Le Centre de recherche et de développement pour l'éducation (CIDE) de l'ISCED-Huíla va cartographier les principales sources d'eau des différentes communes de la province, afin d'améliorer la connaissance de leur localisation, de leur fonctionnement et de la qualité de l'eau.

L'initiative est en phase finale de finalisation technique et administrative et devrait être officiellement présentée au deuxième trimestre de cette année, selon le coordinateur du centre, Vladi Pereira.

Dans une déclaration à l'ANGOP, il a indiqué que le projet prévoit l'identification géographique des points d'eau existants, notamment les forages, les fontaines, les sources et les réseaux communautaires, permettant ainsi la création d'une base de données actualisée.

L'objectif est de croiser les informations relatives à l'état de fonctionnement des infrastructures, au nombre d'usagers et à la régularité de l'approvisionnement.

L'initiative comprend également la mesure de la qualité de l'eau dans certains quartiers périphériques, notamment Comandante Cowboy et Tundavala, dans le cadre d'une activité de liaison universitaire.

Vladi Pereira a expliqué que, dans un premier temps, des équipes techniques réalisent un relevé cartographique des points d'eau existants et prélèvent des échantillons pour analyse en laboratoire.

Dans un second temps, une campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques de conservation et d'utilisation de l'eau sera menée auprès des communautés.

Il a souligné que le projet implique des professeurs, des chercheurs et des étudiants de dernière année, renforçant ainsi le lien entre l'université et la communauté, dans le but de fournir des données fiables permettant aux autorités locales de prendre des décisions concernant l'entretien, la réhabilitation ou la construction de nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau.

Le coordinateur a insisté sur le fait que cette action s'inscrit dans la stratégie du centre visant à développer des études appliquées qui s'attaquent aux problèmes concrets de la province de Huíla, dans les domaines social, environnemental et de santé publique.

Il a précisé que la cartographie permettra d'identifier les zones les plus vulnérables en matière d'accès à l'eau potable, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations.