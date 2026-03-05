Angola: L'hôpital Dr. Azancot de Menezes réalise 700 interventions chirurgicales sur des femmes souffrant de fistule obstétricale

4 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'hôpital Dr. Azancot de Menezes pour mères et enfants a réalisé environ 700 interventions chirurgicales pour fistule obstétricale chez des femmes souffrant de complications post-partum au cours de l'année 2025, a annoncé mercredi à Luanda la directrice de l'établissement, Manuela Mendes.

La directrice s'exprimait lors de la conférence nationale sur le rôle de l'Église dans la prévention de la fistule obstétricale, organisée par le Conseil des Églises Chrétiennes d'Angola (CICA).

La responsable a précisé que l'hôpital propose une prise en charge globale des patientes, en plus des interventions chirurgicales.

Selon Manuela Mendes, la fistule obstétricale est une complication grave, généralement due à une césarienne tardive, entraînant une incontinence urinaire et fécale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette affection provoque une incontinence chronique, un isolement social et une souffrance psychologique. Elle peut être traitée chirurgicalement.

La spécialiste a souligné que cette maladie constitue un problème de santé publique, car elle conduit de nombreuses femmes à l'exclusion sociale et à l'extrême pauvreté, en raison de la stigmatisation et de la honte qui y sont associées.

Manuela Mendes a indiqué que l'hôpital Dr. Azancot de Menezes, en collaboration avec Vangulula House, oeuvre de manière globale pour la prise en charge médicale et psychologique ainsi que pour la réinsertion sociale de ces femmes.

Selon la source, durant l'hospitalisation, des formations sont proposées afin de favoriser leur autonomisation.

La conférence, d'une durée de deux jours, aborde des sujets tels que la vie avec une fistule, l'importance du traumatisme, le traitement et la prévention des fistules obstétricales.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.